Miller: "Ha sido la manera perfecta de recuperarnos tras la decepción de Jerez"

El piloto australiano Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se mostró "muy contento" por haber sido el más rápido de los entrenamientos libres de la categoría de MotoGP del Gran Premio de Francia, "la manera perfecta" de dejar atrás lo sucedido en Jerez de la Frontera.

"Estoy muy contento por terminar en lo más alto de la tabla de tiempos el primer día aquí en Le Mans. Ha sido la manera perfecta de recuperarnos tras la decepción de Jerez y estoy contento porque he podido ir rápido en condiciones muy diferentes", señaló Miller en declaraciones facilitadas por su equipo.

El australiano recalcó que rodó toda la segunda sesión "con el mismo juego de neumáticos" y que completó "24 vueltas con los Michelin de lluvia y con buen ritmo". "Al final la goma ya estaba gastada y hacía 'aquaplaning 'en las curvas rápidas, así que he decidido terminar la sesión un poco antes", comentó.

"Estoy seguro de que podría haber ido más rápido con un juego nuevo de neumáticos, tal como han hecho otros pilotos, pero realmente no me hacía falta después de la vuelta que he hecho por la mañana", sentenció Miller.

Por su parte, su compañero de equipo Esteve Rabat, que fue decimoctavo, terminó "contento" porque tuvo "muy buenas sensaciones en mojado", aunque no pudo demostrar todo su "potencial por la mañana" porque no cambió "a neumáticos lisos al final del FP1".

"Al comienzo de la segunda sesión no he tenido la misma confianza, pero en mi segunda salida he terminado mucho más contento con mi ritmo. Esta tarde he tenido un pequeño problema con mi mono que no me dejaba ir totalmente cómodo sobre la moto, pero para mañana haremos las modificaciones necesarias para resolverlo", sentenció el catalán.