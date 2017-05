Mir: "Hemos sabido administrar muy bien la carrera"

Etiquetas

El piloto de Moto3 Joan Mir (Honda) se ha mostrado satisfecho por haber conseguido "administrar muy bien" la "increíble" carrera en el Gran Premio de Francia, en la que ha conseguido la victoria este domingo, y ha destacado que ha tenido que estar "muy concentrado" para iniciar la segunda salida, después de que una veintena de pilotos se fuesen al suelo y se tuviese que volver a reanudar la prueba.

"Esta carrera es para recordar, increíble. En la primera carrera yo no esperaba irme al suelo de esta manera. He visto que han caído todos los pilotos conmigo y he pensado que era algo de aceite o un problema en la pista. He intentado coger la moto lo antes posible para llegar a boxes; gracias a Dios la he podido arrancar. He tenido que estar muy concentrado para la segunda carrera, me hice un poco de daño en la pierna, pero con toda la adrenalina no era nada", declaró a Movistar MotoGP.

El balear analizó también el desarrollo de la segunda carrera. "He empezado a coger a Fenati, íbamos los dos bastante al límite, con la mala suerte de que él se ha caído. Estoy muy contento porque hemos sabido administrar muy bien la carrera, parece que no llevamos dos años en el Mundial, que llevamos más. Espero continuar en esta línea. Tengo que dar una especial mención al equipo porque han hecho un trabajo increíble con la moto; iba muy cómodo, me salen los tiempos muy fáciles", subrayó.

Por otra parte, el mallorquín explicó que en las vueltas finales le costó reducir la velocidad y gestionar el liderato. "Me salían bastante bien los tiempos. He intentado tirar más o menos lo mismo, forzar un poquito menos en las curvas, pero los tiempos me seguían saliendo. He bajado un segundo el tiempo en las últimas vueltas, lo he sabido administrar bien, pero estas carreras con tanta distancia no me gustan nada, quiero que se acaben ya", concluyó.