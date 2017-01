PSOE y Podemos retiran sus peticiones de comparecencias de Rajoy y Cospedal a la espera del informe de Defensa

Etiquetas

El PSOE y Podemos han decidido retirar las peticiones de comparecencia del Gobierno sobre el accidente del Yak 42 que se iban a debatir este jueves en la Diputación Permanente del Congreso con el fin de dar tiempo a que el Ministerio de Defensa apruebe la resolución que ha prometido asumiendo la responsabilidad patrimonial del Estado por aquella catástrofe aérea de 2003.

La ministra María Dolores de Cospedal ofreció este lunes explicaciones sobre el informe del Consejo de Estado que responsabiliza a la Administración de ese accidente e incluso pidió perdón en nombre del Estado a los familiares de los 62 militares fallecidos, pero el Congreso aún tenía otras peticiones de comparecencia pendientes que la Diputación Permanente iba a debatir este jueves.

Por un lado, el PSOE había pedido que Cospedal vuelva al Congreso, pero esta vez para comparecer ante el Pleno, y no en comisión como el lunes, mientras que Unidos Podemos-En Comú, Esquerra (ERC) y Compromís solicitaron que quien dé explicaciones sea el propio Mariano Rajoy, ya que presidía el Gobierno que nombró embajador a Federico Trillo y que indultó a los militares condenados por los errores en la identificación de los cadáveres de aquel accidente aéreo.

A su vez, el PSOE reclamó la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, para que aclare la situación de Trillo y su marcha de la embajada de Londres. El exministro anunció su relevo y el Gobierno lo ratificó al día siguiente subrayando que fue a petición propia y ni uno ni otro vincularon esa renuncia con el informe del Consejo de Estado.

En el orden del día no figura la iniciativa que Unidos Podemos y ERC registraron este martes para citar al propio Federico Trillo con el fin de que aclare si su renuncia se debió o no al informe del Consejo de Estado sobre la tragedia. La Mesa del Congreso no la admitió a trámite alegando que, según los servicios jurídicos, ya no puede ser sometido a control parlamentario porque, tras abandonar Londres, ha dejado de formar parte del Gobierno.

Este miércoles, tanto el PSOE como Unidos Podemos han decidido retirar las peticiones de comparecencia pendientes ya que prefieren esperar a la resolución que ha prometido el Ministerio de Defensa cuando revise la documentación y con la que el Gobierno asumirá la responsabilidad patrimonial del accidente.

Tanto el PSOE como Ciudadanos ya pidieron que ese informe fuera presentado al Congreso por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que las disculpas y la asunción de responsabilidad tuviera un efecto más solemne y pudiera ponerse fin al debate político sobre la tragedia de hace 14 años.