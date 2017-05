Pedrosa: "El error de Valentino me ha dado el podio"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha reconocido que el error del italiano Valentino Rossi (Yamaha), que se cayó en la última vuelta, le ha dado "el podio" en el Gran Premio de Francia, en donde ha protagonizado una espectacular remontada saliendo desde la decimotercera plaza para acabar tercero.

"He podido seguir para delante con un buen ritmo, al final me ha costado un poco más, pero aún así he podido mantener el 1:33:0 bastante bien. Al final, el error de Valentino me ha dado el podio. Creo que darle la vuelta así a la situación de este fin de semana está muy bien, estoy muy contento, muy agradecido, el equipo también se lo merecía", apuntó en declaraciones a Movistar MotoGP.

El de Castellar del Vallès aseguró que ha sido un fin de semana "muy difícil" por la "temperatura y los neumáticos". "Ha sido muy difícil todo el fin de semana, con la temperatura, los neumáticos. Hoy he tenido que coger el blando detrás porque tenía que remontar, no podía permitirme calentar los neumáticos y luego ya ir rápido; tenía de que adelantar enseguida, entonces he preferido el neumático blando para salir rápido y luego ya gestionar el neumático como pudiera durante la carrera", afirmó.

"Ha sido una buena elección porque sin duda la primera chicane aquí es muy difícil saliendo en la quinta fila. Es algo que me tenía preocupado toda la noche, porque no sabía cómo lo iba a hacer, pero al final me ha salido bien; he podido pasar bien la primera curva y luego ya he podido adelantar a algunos pilotos bastante rápido, colocarme en una buena posición, no sé si sexto o séptimo", declaró.

Además, el catalán habló del choque que tuvo con el británico Cal Crutchlow durante adelantamiento al italiano Andrea Dovizioso, afirmando que no le veía y que "evidentemente no era la intención chocar", aunque se mostró "contento de que ninguno se haya caído".

"Con Dovizioso, su moto acelera mucho, me ha costado más adelantarle, cuando he encontrado el hueco he podido enseguida aprovechar con Crutchlow, que nos ha ido muy justo; él ha abierto mucha trazada, yo me he empezado a meter y justo en ese punto, cuando se vuelve a meter, yo ya no le veo. Lo siento, ahí no era la intención chocar, pero estoy contento de que ninguno se haya caído", comentó.

Por otra parte, Pedrosa explicó que pese a haber tenido dificultades en los entrenamientos en la carrera todo ha "ido muy bien". "Hemos tenido dificultades en los entrenos, pero hoy en carrera ha ido muy bien. Es fantástico para el campeonato estar en el podio, así que estoy contento. Estamos conociendo cada vez más la moto y eso es bueno, cogiendo tacto, así que debemos continuar cogiendo ritmo para el próximo Gran Premio", señaló.

"Ha sido difícil en muchos momentos. El tiempo ha ayudado y al hacer más calor he podido tener más confianza con los neumáticos. Esta mañana hemos probado el neumático medio porque todavía no los había usado hasta hoy; di cuatro vueltas en el 'warm up' y ya he visto que debía usar ese porque hacía más calor. Estoy contento, hay que agradecérselo al equipo. También quiero mandar a la familia de Nicky y a él los mejores deseos", aseguró sobre el estadounidense Nicky Hayden, que permanece ingresado en estado "crítico" en un hospital italiano tras ser atropellado mientras entrenaba en bicicleta.

Pedrosa también aseguró que lo "más importante" es que cada vez están conociendo "más" la moto. "Estamos cogiendo más 'feeling', cada vez estamos yendo mejor en moto y eso luego nos está dando algo de resultado. Estoy contento, esas sensaciones son las que buscamos, y estoy muy agradecido de este podio. Ahora hay que seguir trabajando para la próxima carrera, a ver si podemos mantener la línea y que la moto también vaya bien en Mugello", apuntó.