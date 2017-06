Rabat: "Es la vez que más cerca he terminado de los pilotos más fuertes"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se ha mostrado satisfecho con su undécimo puesto en el Gran Premio de Italia porque es la ocasión "que más cerca" ha terminado "de los pilotos más fuertes" del campeonato.

"Estoy muy contento con este resultado porque es la vez que más cerca he terminado de los pilotos más fuertes de MotoGP. Tras la salida he podido aguantar con Cal Crutchlow durante muchas vueltas y he apretado al 100%. Después casi al final tenía a Dani Pedrosa delante, pero el agarre del neumático trasero ha comenzado a caer y yo estaba bastante cansado, así que he decidido asegurarme de terminar la carrera", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por su parte, su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, que finalizó decimoquinto, también expresó su felicidad. "Sumar un punto hoy es como un premio, teniendo en cuenta que desde que empezó el fin de semana nunca me he sentido a gusto y me faltaba agarre delante y confianza", afirmó.

"Pero ha sido un buen resultado, no me he caído y lo he hecho lo mejor que he podido en la carrera. Ahora estoy deseando correr la carrera en Barcelona el fin de semana que viene y recuperarme físicamente para las próximas carreras consecutivas", concluyó.