Rabat: "La pista estaba muy resbaladiza"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que la pista estaba "muy resbaladiza" tras irse al suelo y no concluir el Gran Premio de España, cuarta prueba del Mundial y que se ha disputado en el circuito de Jerez.

"En carrera ha sido un poco extraño, la pista estaba muy resbaladiza y no podía sentir el neumático delantero al cien por cien, pero una vez que he superado a Smith y me he colocado decimotercero, se me ha cerrado la dirección y me he caído. Pero estoy contento porque mi velocidad aquí y el trabajo del equipo está haciendo que mi confianza crezca y estoy deseando empezar a entrenar el lunes y después correr en Le Mans", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por otra parte, su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, ha puesto en valor el "positivo" fin de semana. "Ha sido un fin de semana positivo hasta llegar a la carrera. En los entrenamientos he tenido buen ritmo y me he sentido cómodo con la moto. He salido bien, pero me he visto metido en un grupo de pilotos en las vueltas tres y cuatro, y casi me tiran un par de veces", indicó.

"Después Álvaro -Bautista- se ha pasado de frenada, ha perdido la rueda delantera y me ha tirado, cuando ya tenía a tiro otro resultado entre los diez primeros. Ha sido una verdadera lástima pero lo positivo es que tenía un gran ritmo y eso me puede servir para la carrera en Le Mans", explicó Miller.