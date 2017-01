YAKOVLEV. FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL YAK-42 EXIGEN AL GOBIERNO QUE DIGA LA VERDAD SOBRE LA MARCHA DE TRILLO

Etiquetas

- Durante la entrega en el Ministerio de Asuntos Exteriores de 136.000 firmas contra Trillo. La Asociación de Familiares de las Víctimas del Yak-42 exigió este viernes al Gobierno que esclarezca la verdad sobre si la decisión de Federico Trillo de dejar la Embajada de España en el Reino Unido se debe a que acaba su mandato o a que se le dice que después del dictamen del Consejo de Estado “nunca tuvo que ser embajador”.Así se pronunció la portavoz del colectivo, Curra Ripollés, hermana del teniente fallecido en el accidente José Manuel Ripollés, después de entregar en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación las más de 136.000 firmas que ha recogido Infolibre.es a través de Change.org solicitando la destitución inmediata de Federico Trillo, “responsable político del accidente del Yak-42”. Ripollés explicó que los representantes de los familiares de las víctimas han sido recibidos por el director del Gabinete del Ministro de Exteriores, Juan José Buitrago, quien les atendió “con mucho cariño”. Buitrago se comprometió a “hacer llegar de forma inmediata” su petición al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, quien se encontraba en la reunión semanal del Consejo de Ministros.Ripollés dejó claro que Trillo “no se va porque renuncia sino porque dimite”, ya que “nunca tuvo que ser embajador”, un cargo que es “demasiado honorable” para alguien a quien el Consejo de Estado, a través de un dictamen, “le dice sin nombrarle” que cuando era ministro de Defensa “actuó mirando hacia otro lado” al desoír las quejas de muchos militares sobre el avión siniestrado.“Con estas firmas, no acaba su mandato, sino que muchos españoles piden que (su marcha) sea una dimisión, porque nunca tuvo que ser embajador, porque ojalá nunca hubiera sido ministro y porque tiene que aprender alguna lección de esta democracia: cuando uno no hace las cosas bien, se va. Y si se lo pide su corazón, pide perdón”, sentenció.BÚSQUEDA DE LOS CONTRATOSRipollés subrayó que el Yak-42 se estrelló porque era un “avión pirata” que “no reunía las condiciones para volar. Adelantó que la lucha de las familias se centrará en encontrar los contratos de compra de la aeronave, “que no aparecen”.La portavoz del colectivo recordó que Trillo no era ajeno a las quejas sobre las condiciones de los vuelos y que “nuestros militares volaron sin seguro”. A ello se suma el hecho, continuó Ripollés, de que los cadáveres “no fueron identificados” y de que aquel “mintió” en el Congreso de los Diputados al asegurar que el Yak-42 “reunía las condiciones técnicas para volar y hemos demostrado en los tribunales que no era así” al quedar patente que despegó con una caja negra rota y con una tripulación que no estaba autorizada para realizar el vuelo.Acusó a Trillo de mentir en sede parlamentaria al decir que “podíamos estar tranquilos, que nuestros militares estaban bien identificados”, cuando sabía “perfectamente que había enviado a Turquía a identificar a los 30 cadáveres, porque los otros 32 fueron bien identificados por los forenses turcos, a tres médicos que no eran forenses y que no llevaron el material” adecuado para esta tarea.PERDÓN DE TRILLOPreguntada sobre si la asociación tiene previsto asistir a la comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el próximo lunes en el Congreso de los Diputados, Ripollés aseguró que su atención está puesta en la decisión que tome hoy el Consejo de Ministros sobre Trillo.Esto le sirvió para exigir al Ejecutivo que diga la verdad sobre si la decisión Trillo de dejar la Embajada de España en el Reino Unido se debe a que acaba su mandato o a que se le dice que después del dictamen del Consejo de Estado “nunca tuvo que ser embajador”.“A España no se le puede seguir engañando durante tanto tiempo. Tienen que ser serios con las familias y con España y decir palabras verdaderas: que el Yak-42 no fue un accidente sino un vuelo ilegal y que Trillo no acaba su mandato sino que se le hace dimitir”, afirmó.Respecto a si Trillo debe pedir perdón a las familias de las víctimas, Ripollés aseveró que “el perdón, como las condecoraciones, no se pide, se otorga. Eso está en cada uno”.