YAKOVLEV. IGLESIAS PREGUNTA A COSPEDAL SOBRE LAS LAGUNAS EN LA INVESTIGACIÓN DEL YAK-42

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cuestionó este lunes ante la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, los cabos sueltos que a su parecer tiene el accidente aéreo del Yak-42 ocurrido el 26 de mayo de 2003, en el que murieron 62 militares que regresaban de su misión en Afganistán. Iglesias se expresó así en su intervención en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, donde comparece hoy Cospedal para informar sobre el informe del Consejo de Estado acerca del siniestro del Yak-42, en el que se aborda la responsabilidad en el accidente y la gestión de Defensa, departamento que entonces dirigía Federico Trillo.“Hoy nos ocupa una cuestión de Estado. El asunto involucra a la dignidad de 62 militares fallecidos. Voy a ser enormemente sobrio y me voy a dedicar a preguntar”, dijo el secretario general de Podemos en el inicio de su intervención, en la que realizó decenas de preguntas a la titular de Defensa, cuestiones que al finalizar entregó personalmente a Cospedal. Iglesias interpeló a la ministra para que se conozca “toda la verdad” sobre este siniestro, formulando varias preguntas, algunas de ellas sobre la caja negra del avión. También te se refirió a lo que calificó como las “mentiras” de Trillo. Iglesias recordó que el caso del Yak-42 no es aislado y demandó a la ministra que se comprometa en sede parlamentaria a informar sobre los contratos de otras misiones internacionales. También formuló a Cospedal preguntas a propósito de la responsabilidad del Estado de “velar por la seguridad de nuestros patriotas” y cuestionó a la responsable de Defensa acerca de los protocolos que abordaban el cumplimiento de la ley. Por último, le preguntó si el PP utilizó dinero en ‘B’ para pagar a los abogados que defendieron a los acusados en el juicio del Yak-42, si el Ministerio de Defensa tiene previsto organizar un acto en homenaje a los soldados fallecidos y si va a pedir perdón a los familiares. También dijo que espera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pida perdón por este siniestro. Iglesias se dirigió en última instancia a las familias de las víctimas presentes en esta comparecencia. “Si no fuera por su tesón hoy no estaríamos así”.