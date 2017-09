Archivan la causa contra el chófer del bus accidentado en Freginals (Tarragona) con 13 muertos de Erasmus en 2016

Etiquetas

Respetó el tiempo de descanso, iba a velocidad adecuada y dio negativo en alcoholemia

Un juez de Amposta (Tarragona) ha archivado la causa abierta contra el conductor del autobús que la madrugada del 20 de marzo de 2016 sufrió un accidente en Freginals en el que murieron 13 universitarias de Erasmus.

En su auto, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Amposta ha concluido que no hay indicios para encausar al conductor, que estaba siendo investigado por 13 presuntos delitos de homicidio imprudente y 42 de lesiones imprudentes.

La investigación ha confirmado que el conductor había respetado los tiempos de descanso y de conducción reglamentarios y ha descartado que estuviese manipulando el teléfono en el momento del accidente.

El juez ya había archivado el procedimiento en un primer momento al no ver indicios de delito --tras que no hubo fallos mecánicos, que la velocidad era adecuada y que no dio positivo en alcoholemia-- pero lo reabrió para tomar en febrero declaración al conductor, que no había podido comparecer antes por su estado de salud.

En su declaración, el conductor insistió en que no se quedó dormido en ningún momento, que había respetado los tiempos de descanso y que, en el momento del accidente, perdió el control del vehículo por la parte trasera.

VIAJE A LAS FALLAS

Relató que la carretera estaba mojada y el bus sufrió un desplazamiento por la parte trasera con la que perdió el control y provocó el siniestro.

El autobús formaba parte de una comitiva de cinco autobuses donde los universitarios volvían --en una salida organizada por la UB-- de Valencia a Barcelona después de haber ido a la fiesta de las Fallas.