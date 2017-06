España registró en 2016 más de 230 accidentes en carreteras con ciclistas implicados, 21 en Asturias

Etiquetas

La N-634, entre las vías que acumulan más sucesos

El Gobierno contabilizó en las carreteras de titularidad estatal, en 2016, hasta 235 accidentes de tráfico en los que, al menos, un ciclista ha estado implicado, según ha informado el propio Ejecutivo a través de una respuesta parlamentaria a una pregunta del secretario general del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia.

Según apunta el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, esta cifra es de carácter provisional ya que Cataluña aún no ha transferido a la Dirección General de Tráfico (DGT) las cifras correspondientes a estos siniestros . Del mismo modo, indica que en Baleares, Canarias y en la provincia de Guipúzcoa no hay vías de titularidad estatal, por lo que no se encuentran en las estadísticas.

Entre estos 235 siniestros con implicación de un ciclista, destacan los 59 correspondientes a carreteras de Andalucía y los 52 de la Comunitat Valenciana. Ambas comunidades lideran este ranking, por delante de Aragón, que ha sumado 25 siniestros. Le siguen, Asturias (21) Castilla y León (20), Galicia (15) y Cantabria (12). Sólo País Vasco y Navarra se quedan a cero en esta lista.

Hasta que no se incluyan las cifras de Cataluña no se podrán comparar con los números facilitados en los años 2014, en el que se registraron 231 siniestros, y 2015, cuando se recogieron 250, en donde sí se han contabilizado los accidentes en esta región.

LA N-332, LA MÁS ACCIDENTADA

La cuestión planteada por Heredia también implicaba conocer la carretera de titularidad estatal en la que se producían más accidentes con bicicletas implicadas, un 'título' que se lleva la N-332 en la Comunitat, con 20 sucesos. En esta misma vía, tanto en 2014 como en 2015 se registraron otros 15 accidentes.

Del mismo modo, destaca la N-330 en Aragón, donde en 2016 se produjeron 19 siniestros, la N-634 en Asturias, donde se registraron hasta 22 accidentes en 2015 y la N-260 en Cataluña, con 14 sucesos en 2014.