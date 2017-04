Esther Arroyo: "Tengo la invalidez, pero yo querría no tenerla y poder estar bien"

Etiquetas

Esther Arroyo, que vive un gran momento profesional con proyectos de trabajo, sigue delicada de salud, y es que el accidente de tráfico que sufrió hace ocho años le ha dejado secuelas físicas. Actualmente tiene problemas en una de sus piernas y no consigue engordar.

Como recordaremos, el siniestro se produjo el 10 de octubre de 2008 en la carretera N-340, a unos diez kilómetros de la localidad gaditana de Vejer de la Frontera, cuando el conductor de una furgoneta perdió el control de su vehículo y se quedó cruzado en la vía, lo que provocó el choque frontal con el monovolumen que conducía el marido de Esther Arroyo. A consecuencia del siniestro falleció uno de los amigos que viajaba en el monovolumen y resultaron heridas Ana Torroja, Esther y otras tres personas.

Esther Arroyo fue intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones por fractura abierta de la tibia y el peroné y otras lesiones. Entre las secuelas de la que fuera Miss España figura estrés postraumático y una leve cojera que la incapacitaba para su trabajo habitual.

CHANCE: Esther, ¿Qué te pasa?

Esther Arroyo: Que no logro engordar.

CH: ¿Tu sabes que eso lo desearía muchísima gente?

EA: Bueno, sí, lo entiendo, pero la verdad es que al final uno nunca está contento con lo que tiene, y desearía unos kilos de más.

CH: ¿En cuántos kilos estás?

EA: Cincuenta y tres. Muy pocos. No estoy orgullosa, que la gente piensa que no como, yo me harto de comer pero no me cunde.

CH: Nos da mucha alegría verte de vuelta y tan alegre, ¿cómo lo estás llevando?

EA: Bueno, bien, la verdad que es un poco paliza para mí. Tu cara me suena fue maravilloso, pero agotador, ahora he arrancado con Fantastic duo, que pronto se emitirá, y un poquito de paliza por mi pierna, pero bueno, esto es encontrar el equilibrio entre la cabeza y la pierna.

CH: ¿Lo encuentras?

EA: Sí.

CH: ¿Por qué tienes tanto desgaste en la pierna?

EA: Bueno, porque yo tengo la pierna muy mal, tengo los huesos muy mal. En realidad, no podría estar más de cuatro horas de pie al día, pero me lo he saltado a la torera. Pero bueno, voy a tener dolores siempre, ahí están, hay que tirar para adelante.

CH: ¿Qué haces para poder llevarlo mejor?

EA: Hago pilates, osteópata todas las semanas, acupuntura, masajes... todo lo que me puedo permitir, cuando me lo puedo permitir.

CH: ¿Te costó conseguir la invalidez? ¿Es difícil?

EA: No, a mi nada, de hecho, además, yo no la pedí... a ver, pedí trabajar, que de hecho entré en una serie para ver si podía o no, y me dijo el forense que iba a volver arrastrándome porque tenía una lesión que no iba a mejorar. Entonces, al final, me la terminaron dando, pero yo no la querría, yo querría trabajar y estar bien. Bueno, la invalidez la tengo porque tengo la pierna muy mal, pero como no voy llorando por los rincones parece que no tengo nada.

CH: ¿Sigues reviviendo ese momento?

EA: No, no, no... hay algunos momentos que de repente eres consciente de por lo que has pasado, y te entra un poco de vértigo, pero es muy de vez en cuando.