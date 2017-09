Evitar usar 'smartphones' y caminar en sentido contrario a la circulación, consejos a peatones para evitar atropellos

Etiquetas

Evitar el uso de dispositivos tecnológicos o 'smartphones', caminar en sentido contrario a la circulación de los vehículos o no realizar cambios bruscos de dirección, son algunas de las recomendaciones que ha emitido Help Flash para evitar atropellos de peatones, con motivo del Día Europeo Sin Víctimas en Carretera, que se celebra el próximo 21 de septiembre.

La compañía señala que, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), cinco personas pierden la vida cada día en las carreteras españolas; la mayoría de ellas en vías interurbanas, donde se registran el 80% de los accidentes de tráfico y cuya causa principal son los atropellos.

En primer lugar, Help Flash aconseja a los peatones evitar el uso de dispositivos electrónicos cuando se disponen a cruzar la carretera. Según cifras de la DGT, un 98% de los accidentes en los que el responsable es el peatón están causados por el uso de 'smartphones' o auriculares, dos dispositivos que aumentan hasta un 40% el riesgo de atropello. De hecho, los españoles, por detrás de rumanos e italianos, son los más proclives a cruzar la calle mientras hablan por teléfono o usan el 'whatsapp'.

Del mismo modo, recomienda caminar en sentido contrario a la circulación de los vehículos, recogido en el artículo 49.2 de la Ley de Seguridad Vial. De este modo, se ve cómo se acercan los automóviles y se evitan sobresaltos que pongan en peligro la seguridad del peatón. La ley actual contempla excepciones. Se puede caminar en el sentido hacia el que circulan los vehículos cuando las condiciones no sean seguras en el lado contrario. Igualmente, se podrá circular por la derecha en los casos en que se camine empujando una bicicleta, un ciclomotor de dos ruedas, carros de mano o una silla de ruedas.

Help Flash también considera que para evitar atropellos no hay que realizar cambios bruscos de dirección. Según la entidad, poca gente señaliza con la mano hacia el lugar en que se dirige, por lo que a veces es complicado que los conductores sepan hacia dónde se dirige un peatón. Por esta razón, lo más adecuado es no realizar cambios bruscos de dirección y, en caso de hacerlo, dedicar unos segundos para cerciorarse de que se realizará de manera segura.

Asimismo, pide extremar las precauciones cuando los peatones vayan en grupo. En este sentido, recomienda, en caso de circular por la carretera, circular en fila india cuando no se vea con claridad la carretera a unos cien metros de distancia y, especialmente, si la calzada no tiene arcén, hay una alta densidad de circulación o las condiciones climáticas son adversas.

Además, aconseja al peatón que se haga visible, pues según recalca, el perfil de peatón fallecido por atropello corresponde al de una persona mayor de 65 años que viste prendas oscuras y se mueve por la vía sin portar ningún elemento fácilmente visible. Por este motivo, recomienda que, durante el día, se use un chaleco o prenda de color radiante, pero en el momento en que comience a caer la noche, el peatón, que se podrá iluminar con linternas, estará obligado a usar el chaleco reflectante homologado para los vehículos, que le permitirá ser visto a una distancia mínima de 150 metros.

Help Flash insiste en que se debe cruzar la vía por las zonas habilitadas para ello, y recalca que tanto las curvas, como ondulaciones y cambios de rasante son lugares que conviene evitar para cruzar una vía, ya que impiden ver bien a los vehículos; y mirar antes de cruzar.

Por otro lado, para evitar los atropellos derivados de la escasa visibilidad a la que hacen frente los conductores cuando, por culpa de una avería, han de colocar sus triángulos, recuerda que, según el Reglamento de Conducción, esta acción es obligatoria únicamente cuando las condiciones de circulación y visibilidad no pongan en peligro al conductor.