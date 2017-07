CINCO PERSONAS MURIERON CADA DÍA POR ACCIDENTE DE TRÁFICO EN 2016 EN ESPAÑA

Etiquetas

El año pasado se produjeron en España 102.362 accidentes de tráfico con víctimas, en los que perdieron la vida 1.810 personas, cinco cada día, otras 9.755 resultaron heridas graves y necesitaron ingreso hospitalario y 79.256 sufrieron heridas leves, según informó este viernes la Dirección General de Tráfico (DGT).Estos datos se refieren a los accidentes ocurridos en 2016 en vías urbanas e interurbanas y con el seguimiento de la evolución de los heridos hasta 30 días después del accidente, y por tanto son datos consolidados.El incremento del 7% de fallecidos respecto al año anterior fue desigual en vías interurbanas que en urbanas. Mientras en urbanas aumentó el número de víctimas mortales en un 18% (+78 fallecidos), en el caso de las vías interurbanas el incremento fue de un 3% (+43).Seis de cada 10 siniestros con víctimas tuvieron lugar en vías urbanas, pero los accidentes con víctimas mortales se concentraron en vías interurbanas. Así, el 36% (36.721) de los accidentes de tráfico con víctimas tuvieron lugar en vías interurbanas. En estas carreteras se produjeron el 71% de las víctimas mortales (1.291), de las cuales 959 fueron en vías convencionales. En las vías urbanas se produjeron 65.641 accidentes con víctimas, en los cuales fallecieron 519 personas (el 29% del total), 4.705 resultaron heridas y hospitalizadas y 79.256 sufrieron heridas leves.Respecto del año anterior, el número de siniestros con víctimas y el de fallecidos creció un 4% y un 18%, respectivamente. Por el contrario, el número de heridos hospitalizados disminuyó un 1%.TIPOS DE ACCIDENTESLa salida de vía, con un 33% de los fallecidos (601), y el atropello al peatón, con 21% (386) de los muertos, fueron en 2016 los tipos de accidentes mortales más frecuentes. Peatones, ciclistas y motoristas son colectivos que han visto incrementado el número de fallecidos. En 2016 fallecieron 67 ciclistas, 343 motoristas y 389 peatones, frente a los 58 ciclistas, 329 motoristas y 367 peatones que se registraron en 2015.El 23% de los fallecidos mayores de 12 años que viajaban en turismo o furgoneta no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del accidente (187 de los 805 fallecidos en este tipo de vehículo). Asimismo, tres de los 18 menores de 12 años fallecidos cuando viajaban en turismo o furgoneta tampoco hacían uso del cinturón de seguridad o del correspondiente sistema de retención infantil.En el caso del casco, 15 de los 343 motoristas fallecidos no lo llevaban puesto, cinco de ellos en vías interurbanas y 10 en urbanas. En el caso del ciclomotor, seis de los 54 fallecidos no hacían uso del mismo.EDADLa proporción más alta de fallecidos en accidente de tráfico se sitúa entre los 35 y los 64 años de edad, ya que suponen el 46% del total de las víctimas mortales. Comparándolo con el año anterior, el número de fallecidos ha aumentado en los siguientes grupos de edad: 15 a 24 años, 35 a 64 años y 85 y más.En el caso de los heridos hospitalizados, son las edades comprendidas entre 15 y 54 años las que contribuyen al mayor número de heridos.Como viene siendo habitual en los últimos años, el 68% de los accidentes donde falleció al menos una persona sucedieron en días laborales. En 2016, los fallecidos en días laborales aumentaron un 11% y disminuyeron un 1% en fin de semana. “No son las cifras que nos hubiera gustado comunicar, por eso estamos trabajando cada día, y muy especialmente en consonancia con los ayuntamientos, para tratar de reducir el repunte de víctimas, sobre todo de vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas), en las carreteras”, manifestó Gregorio Serrano, director de la DGT.