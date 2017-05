TRÁFICO APRUEBA MAÑANA UN PLAN PARA PROTEGER A LOS CICLISTAS DE LOS CONDUCTORES BORRACHOS Y DROGADOS

Etiquetas

- Un total de 660 usuarios de la bicicleta han muerto en la última década. El Comité de Seguridad Vial, formado por el equipo directivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) y altos mandos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), aprobará este martes un plan especial de protección y seguridad para ciclistas con medidas administrativas contra los conductores que reinciden en ponerse ante el volante tras consumir alcohol o drogas.Este plan se pondrá en marcha después de que tres ciclistas murieran y otros dos resultaran heridos el pasado domingo 7 de mayo al ser arrollados en una carretera de Oliva (Valencia) por una conductora que dio positivo en alcohol y cocaína, y a la que un juez retiró el carné en 2014 por conducir borracha.El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, anunció la semana pasada en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los diputados que el Comité de Seguridad Vial se reunirá de forma "urgente" este martes para abordar "la creciente problemática de los accidentes mortales de ciclistas". “Es insoportable el número de ciclistas que cada fin de semana fallecen en nuestras carreteras y no estamos dispuestos a que ninguna persona salga con el miedo constante en el cuerpo de que no pueda regresar vivo a su casa", apuntó.Indicó que el Comité de Seguridad Vial dará luz verde a “medidas de prevención y vigilancia”, principalmente “de carácter administrativo sobre reincidentes en alcohol y drogas”, con el fin de frenar la "sangría" de ciclistas en las carreteras. En la década comprendida entre 2006 y 2015 (último año con datos consolidados de la DGT) han muerto un total de 660 ciclistas por accidentes de tráfico, tanto en las vías urbanas como en las carreteras.Los datos de la DGT, a los que tuvo acceso Servimedia, señalan que la mortalidad de los ciclistas no ha seguido ninguna tendencia en el último decenio con cifras cerradas estadísticamente: 75 fallecidos en 2006, 88 en 2007, 54 en 2008, 54 en 2009, 67 en 2010, 49 en 2011, 72 en 2012, 68 en 2013, 75 en 2014 y 58 en 2015. Sin embargo, sí se observa un patrón en cuanto a los ciclistas heridos (42.106 en la última década, de los que 5.440 necesitaron ser hospitalizados), puesto que la cifra ha ido aumentando paulatinamente desde 2.331 en 2006 hasta 6.853 en 2015.