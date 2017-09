Cientos de murcianos deciden unánimemente continuar con las movilizaciones para pedir el soterramiento

Etiquetas

Acuerdan que un grupo de trabajo sea el que coordine las propuestas a fin de ponerlas en marcha Mañana continuarán con la tradicional concentración de los martes a las 20.00 horas

Acuerdan que un grupo de trabajo sea el que coordine las propuestas a fin de ponerlas en marcha

Mañana continuarán con la tradicional concentración de los martes a las 20.00 horas

Cientos de vecinos, congregados en el patio del IES Mariano Baquero de Murcia por la Plataforma Pro-Soterramiento, han decidido unánimemente continuar con las movilizaciones para insistir en que el AVE llegue a la ciudad soterrado al grito de "todos los días" y "ahora o nunca".

Tras escuchar las palabras del portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, que ha criticado la actitud "rígida e inflexible" del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en su visita a la ciudad la pasada semana, "que vino a poner firme al Gobierno regional y local, a los vecinos y mandó al orden al delegado del Gobierno", recordando sus propuestas, los vecinos han ido interviniendo para pedir "continuar en la lucha".

La Plataforma ha propuesto también llevar sus reivindicaciones a Madrid, lo que han apoyado los vecinos, que, además, han sugerido hacer más uso de las redes sociales, estudiar la querella criminal por la "desvalorización" de inmuebles y comercios a la que se verían afectadas, solicitando "daños y prejuicios" a la Administración, continuar pidiendo la moción de censura al alcalde de Murcia, José Ballesta o la organización de un grupo de trabajo que coordine todas las propuestas a fin de ponerlas en marcha.

A la salida de la asamblea, Joaquín Contreras, que ha propuesto la opción de los trenes híbridos, que no ha parecido cuajar del todo entre los vecinos, ha atendido a los medios de comunicación explicando que los vecinos "desconfían" de los Gobiernos y sus políticos y no les darán credibilidad "hasta que empiezan las obras del soterramiento". "Es prioritario el soterramiento del AVE", ha zanjado.

VECINOS ACUDEN IGUALMENTE A LAS VÍAS: "NO QUEREMOS MURO"

Posteriormente, los vecinos han acudido a las vías del tren a concentrarse, acompañados por varios furgones de la Policía Nacional y un cordón policial que evitaba el acceso a las mismas, al grito de "No queremos muro", "Ballesta, el muro en tu puerta", "Nosotros por arriba, el tren por abajo" o "Soterramiento".

De momento, los vecinos están llamados a asistir a la tradicional concentración de los martes en las vías, de 20.00 a 21.00 horas, para la que cuentan con el permiso de Delegación del Gobierno; así como acudir al Pleno del Ayuntamiento del próximo día 28 "y llenar las pajareras aunque sea en horario laboral".

Todas y cada una de las propuestas, han subrayado tanto los vecinos como desde la Plataforma, "son actos pacíficos" porque "no somos violentos, no queremos tomar el Palacio de San Esteban ni el Ayuntamiento, solo queremos justicia", así han pedido a los políticos "que no crispen más" con sus declaraciones, animándoles a "dar la cara" y acudir a las vías del tren en Santiago el Mayor.

En esta línea el portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento ha querido lanzar un mensaje. "En nuestras movilizaciones hay cabida para todos los ciudadanos, sin distinción, solo pedimos que se deje fuera la violencia. Nuestras concentraciones son pacíficas, no se puede perturbar nuestro ambiente sano".