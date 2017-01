C's expresa su malestar por la "vergonzosa actitud" de Adif hacia los onubenses

Etiquetas

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Enrique Figueroa, ha calificado de "vergonzosa" la actitud de Adif hacia los ciudadanos onubenses tras la constitución de una comisión técnica creada entre el Consistorio onubense y la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para realizar el control y seguimiento de las obras de la estación así como para aportar propuestas de mejora por ambas partes. Una comisión que "todo apuntaba a que desbloquearía la situación, pero no ha sido así".

Según ha informado la formación naranja en una nota, Figueroa ha criticado que "pese a las reiteradas peticiones, no se permite la visita a las obras de la estación y las vías de conexión ni a los miembros de la corporación ni a la comisión técnica que deben conocer las obras que se están ejecutando" por lo que se ha quejado de que "no podemos hacer seguimiento 'in situ' de las obras por motivos de seguridad, según alegan ahora", ha indicado el portavoz municipal de C's.

Figueroa ha recordado que en marzo de 2016, el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva solicitó, a través de la Subdelegación del Gobierno, una autorización para visitar las obras, denegada por los mismos motivos de seguridad.

Según ha aseverado Figueroa "al parecer, se trataría de una obra tan complicada que todo aquél que la visite puede resultar accidentado", ha lamentado Figueroa, quien ha apuntado que "parece que la siniestralidad va en función del partido u organismo al que pertenezcas, pues si eres del Partido Popular no hay problemas de seguridad, a tenor de sus visitas a la obra acompañados de ministras y demás miembros del PP provincial".

Por este motivo, el concejal de la formación naranja se ha preguntado "a qué viene tanto oscurantismo", algo que, para el edil, "realmente da que pensar, pues todas las obras se visitan y dan a conocer menos esta, no sabemos dónde estará el problema".

Desde Ciudadanos se ha puesto en conocimiento de la comisión técnica que "tomará medidas para que esto no siga ocurriendo", y seguirán solicitando visitar y conocer las obras de primera mano.

Este asunto se suma "al conocido problema de los trenes que llegan y parten desde Huelva". A este respecto, Ciudadanos ya expresó el pasado verano, con sendas mociones tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación de Huelva, sus quejas por el "maltrato" al que Adif tiene sometida a la provincia, con trenes que sufren continuas averías, vagones obsoletos o poca regularidad en los servicios. En palabras de Enrique Figueroa, "Huelva no puede seguir permitiendo esta actitud por parte de Adif, que realmente es vergonzosa".