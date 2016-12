En Marea censura el 'no' del ministro: "Una prueba más de cinismo, falta de sensibilidad y voluntad de tapar"

Etiquetas

De la Serna rechazó este jueves el apoyo a las dos comisiones de investigación que sí respaldó como alcalde de Santander en julio

En Marea ha atribuido la negativa del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a la comisión de investigación parlamentaria y la independiente que demandan las víctimas del accidente de Angrois al "cinismo, la falta de sensibilidad y voluntad de tapar la realidad" del PP. "Es una prueba más", ha aseverado.

A través de un comunicado, el viceportavoz de En Marea en el Parlamento gallego, Antón Sánchez, ha denunciado que el PP "quiere que no se sepa quién o quiénes fueron los responsables de una decisión que costó más de 80 vidas".

Para su grupo, es "intolerable en un estado que se considere democrático que no haya mecanismos de depuración de responsabilidades políticas ante cuestiones de gravedad" como la del siniestro del tren Alvia en julio de 2013.

Por ello, insistirá en pedir que se constituya una comisión de investigación para conocer quién tomó y cómo se tomaron las decisiones relativas a la línea ferroviaria en su tramo de Angrois y también para trabajar para que no vuelva a suceder un descarrilamiento como aquel.

"ESTO NO PUEDE QUEDAR IMPUNE"

"Estamos hablando del accidente ferroviario más grave de la historia de Galicia y no podemos dejar que pase esto sin por lo menos tomar medidas para mejorar la transparencia de nuestras administraciones de cara al futuro y también restituir el daño causado a las familias y a las víctimas", ha aseverado Sánchez.

Al respecto, ha reconocido que "no va a ser un camino fácil", ya que, según ha incidido, "hay quien quiere tapar". "Pero es una lucha fundamental para el futuro. Esto no puede volver a suceder. Esto no puede quedar impune", ha sentenciado.

REUNIÓN EN EL MINISTERIO

El ministro recibió este jueves por la tarde a dos miembros de la plataforma de afectados por el descarrilamiento, quienes le preguntaron si se ratificaba en el compromiso que adquirió en julio, siendo alcalde de Santander, con las dos comisiones de investigación que ellos solicitan.

El nuevo titular de Fomento les contestó que no, algo para lo que argumentó que en el momento de la votación de aquella moción en el Ayuntamiento santanderino, supuestamente, desconocía que estas reclamaciones ya se habían votado en el Congreso de los Diputados, con resultado negativo.