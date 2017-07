Etiquetas

La circulación del servicio de trenes en la línea 4 de Metro entre las estaciones de Arturo Soria y Alfonso XII se encuentra interrumpido desde primera hora de la mañana debido a la acumulación de agua en las vías a causa de la fuertes lluvias que se registraron ayer viernes en Madrid.

Según ha informado a Europa Press un portavoz de Metro de Madrid, por el momento sigue interrumpido el tramo ya que operarios están intentando limpiar toda la zona de agua acumulada.

Desde Metro prevén que no tarde demasiado en restablecerse el servicio de trenes, pero que hasta que no esté en buen estado no se reanudará.