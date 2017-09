De la Serna responde a la Plataforma: "Estamos dispuestos a hablar de todo, pero no renunciar a la seguridad"

Etiquetas

Demanda "sentido común" y evitar que "se generen caldo de cultivos para que delincuentes puedan poner en riesgo la seguridad de las personas"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha reiterado este jueves en Murcia que "estamos dispuesto a hablar de todo, pero renunciar a la seguridad, es una cuestión que no podemos permitir".

Así ha respondido a la Plataforma Pro-Soterramiento, que ha tachado de "decepcionante" la reunión con el ministro, rechazando el plan del Ministerio Fomento, que suprime pasos a nivel, manteniendo el muro y "aislando" barrios.

En la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Murcia, junto al alcalde de la ciudad, José Ballesta, el ministro de Fomento ha señalado que "no es decepcionante" adelantar el proyecto que todo el mundo esperaba para el 2018 a 2017 o decir que "vamos a licitar una obra de soterramiento de unos 200 millones de euros".

Tampoco, ha continuado, "comprometernos a aprobar de forma definitiva un proyecto complementario que supone la mayor longitud de soterramiento que existe en estos momentos en ejecución, en muy poco tiempo, en una cuidad española".

Según ha señalado el ministro, "no es decepcionante acceder a una de las dos peticiones" que había formulado la Plataforma, lamentando que "resulten decepcionados con la no ejecución del paso a nivel", y reiterando que "no podemos hacer nada cuando se trata de inseguridad de las personas, de incumplimiento de la legalidad vigente y de un problema que ocasionaría un riesgo gigante para los vecinos del entorno".

ENCOMIENDA DELEGACIÓN TOME MEDIDAS ANTE "ACTOS VANDÁLICOS"

En este sentido, "respetando y entendiendo las reivindicaciones", ha criticado la inseguridad de una concentración en las vías del tren, "algo que no se puede permitir". Así como "los actos vandálicos" generados en los últimos días con la puesta de ladrillos y restos de cemento en las vías, "que podía haber producido una tragedia".

"Todos tenemos que aportar sentido común y mesura en los comportamientos y evitar que se generen caldo de cultivos para que delincuentes y vándalos puedan poner en riesgo la seguridad de las personas", ha manifestado.

Así ha encomendado a la Delegación del Gobierno "que tome medidas para que dejen de producirse ese tipo de acciones que están generando un problema enorme para la seguridad".