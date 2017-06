Autoridad Portuaria dice que cinco de los 15 buques atracados en Bilbao operan con normalidad y nueve trabajan al 50%

Etiquetas

La Autoridad Portuaria de Bilbao ha informado que este lunes, primer día de huelga de trabajadores de la estiba, se encuentran atracados en el Puerto bilbaíno y en operación 15 buques, de los cuales cinco operan con "absoluta normalidad" por no estar en el ámbito del servicio de manipulación de mercancías, y nueve están trabajando al 50%, tal y como establece los servicios mínimos esenciales.

En un comunicado, la Autoridad Portuaria ha explicado que solo uno de los buques atracados no opera "por no haber solicitado servicios de estiba", y ha indicado que "no hay incidencias que destacar", así como que el resto de actividades del Puerto de Bilbao se desarrollan "con normalidad".