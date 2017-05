El Clúster Marítimo de Andalucía reclama volver la mirada al mar, potenciar los puertos y una mejora de la fiscalidad

Etiquetas

El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía ha conmemorado este viernes en Málaga el Día Marítimo Europeo, una efeméride que ha servido para desgranar las claves y la importancia de la denominada economía azul. Así, se ha reclamado la necesidad de "volver la mirada al mar", potenciar las comunidades portuarias, la mejora de la fiscalidad y la protección del medio ambiente.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara; el director de la Autoridad Portuaria de Málaga, José Moyano, el director del Instituto Oceanográfico Español, Jorge Baro y el presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, Javier Noriega, han participado en este día, desarrollado bajo el lema 'The future of our seas'.

La concienciación por parte de la sociedad y sus gobiernos de la importancia de la economía azul "resulta crucial para aprovechar su potencial en lo que concierne de cara al futuro", han precisado desde el clúster.

El CMMA ha desarrollado diez claves para impulsar el sector marítimo-marino, con las principales líneas de actuación, las estrategias del sector, así como la singularidad de ser la única región europea que ostenta fachada atlántica y mediterránea de Europa, en el caso de Málaga al ser puerta del mediterráneo.

Esto, han precisado, "nos configura como una importante ventana de oportunidad y uno de los principales sectores emergentes de la economía y el futuro en materia de crecimiento de Andalucía".

Los objetivos del clúster son la creación de riqueza y empleo, la mejora del desarrollo empresarial, proyectos viables, el impulso de las comunidades portuarias, la concienciación por la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.

Así, han reclamado que los gobiernos y las administraciones --diputaciones, ayuntamientos, Junta de Andalucía y Gobierno central-- de ciudades de litoral, "que durante siglos han girado en torno a la actividad marítima, han de volver la mirada al mar" mediante una mayor atención en su hoja de ruta política, presupuestaria, medioambiental, cultural y social.

"Los beneficios estadísticos en materia de riqueza y empleo, innovación, cultura, turismo y protección de la biodiversidad son notables y constantes para los territorios marítimo-marinos", han sostenido, añadiendo que a día de hoy en muchos casos se está "desatendiendo" dicho potencial de cara al futuro, especialmente en el ámbito municipal.

En este sentido, han señalado que muchas grandes ciudades andaluzas "no ostentan en su agenda apenas proyectos singulares que tengan a la mar como protagonista, como futuro".

Han defendido también la importancia de una estrategia regional marítimo-marina, en la que se tengan en cuenta a todos los agentes marítimos del territorio andaluz en su fachada litoral de este a oeste. Un eje por el que, han precisado, "transcurre buena parte del flujo mundial naval-comercial, en su fachada atlántica y Mar de Alborán, desde Huelva a Almería y en su vertiente fluvial, contando con el puerto de Sevilla y la transversalidad productiva, especialmente relacionado con las posibles exportaciones de otras provincias".

MÁS COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO

Es necesario, según han incidido, impulsar programas económicos e industriales, medioambientales y de empleo "que armonicen los territorios de toda la fachada marítima andaluza, en aras de una mayor competitividad del territorio, puesto que la aportación del sector marítimo a la economía española determina claramente un crecimiento positivo, así como por un acrecentamiento anual en creación de empleo", además de un aumento del Producto Interior Bruto.

La mejora de la competitividad afecta al impulso y atracción de proyectos singulares en materia de biología marina, energías marinas, turismo, náutica, construcción naval, medioambiente y gestión de aguas de baño, logística, patrimonio cultural submarino, acuicultura, pesca, investigación e I+D+i, entre otros.

"Algunos de estos sectores tienen un gran potencial de crecimiento, que a día de hoy carecen de un marco de planificación, apoyo y seguimiento que apoye a una cuestión: diversificar la economía", han precisado desde el clúster.

Han abogado por la necesidad de potenciar las comunidades portuarias, tanto los de ámbito estatal, andaluz, así como los diferentes puertos deportivos de la franja litoral, ecosistemas intensos de producción, creación de infraestructuras especializadas, intercambio y empleo. "Puertos fuertes, estables y sólidos de cara al futuro son garantía de un mayor crecimiento de las sociedades, personas y ciudades que las circundan", han expuesto.

Mejora de la fiscalidad para la atracción de inversión, impulso de planes especiales de empleo en el sector marítimo y la sostenibilidad, el cuidado y la protección del medio ambiente marítimo-marino ocupan un lugar "de necesario reconocimiento, preservación y cumplimiento", premisa básica integrada en la política comunitaria de la UE y el Blue Growth, en todos sus aspectos.

En algunos núcleos urbanos de gran presión demográfica, cuestiones como el saneamiento integral de la costa, o la problemática de las denominadas 'natas' en zonas de intenso turismo , así como cualquier otra iniciativa de desarrollo marítimo realizada en la lámina han de seguir las premisas de protección ambiental y la biodiversidad, han recalcado.