Noelia López, de Alba Carrillo en 'Supervivientes': "Alba me ha sorprendido para bien"

Un año más la marca Magnum organiza una fiesta por todo lo alto para dar la bienvenida al verano bajo el lema 'Libera a la Bestia'. En esta ocasión la actriz Blanca Suárez volvió a ser la imagen de la marca que contó con el apoyo de una gran cantidad de rostros conocidos que no se quisieron perder la cita.

MAGNUM LE DA LA BIENVENIDA AL VERANO BAJO EL LEMA 'LIBERA A LA BESTIA'

Entre las que no faltaron estuvieron Priscila de Gustin, Mary Ruiz, Pascual Fernández, Corina Randazzo, Elena Tablada, Jorge Lucas, la bloguera Marta Carreido, Silvia Jato o Juncal Rivero entre otros. Por su parte, Noelia López también logró aparcar por unas horas su faceta como madre para poder acudir a la fiesta de Magnum en la que reconoció que la maternidad es mucho más dura de lo que te puedes imaginar. A pesar de esto Noelia comentó que le gustaría repetir en algún momento.

CHANCE: Tienes muy buena cara para estar con esto de la maternidad.

Noelia López: Duermo muy poquito pero mi madre lleva unos días aquí en Madrid y me ha dado tregua, se nota bastante.

CH: ¿Se despierta mucho?

N.L: Sí, es un bebé muy tragón y sigue comiendo igual que cuando llegamos a casa los primeros días, cada tres horas.

CH: Pero por lo demás es bueno.

N.L: Es bastante nervioso también, ha salido a la mami que aunque no lo parezca lo soy.

NOELIA LÓPEZ: "SI PIENSO QUE REPETIRÉ ALGÚN DÍA ES PORQUE ES GRATIFICANTE"

CH: ¿Qué te ha parecido la primera experiencia?

N.L: Es más dura de lo que te esperas y de la idea de lo que te puedes hacer pero es muy gratificante. Si pienso que repetiré algún día es porque es gratificante.

CH: ¿Tu número ideal?

N.L: Antes era tres pero ahora hemos bajado a dos, a ver si no me quedo con uno.

CH: ¿Boda?

N.L: No, por ahora no.

CH: ¿Os hace ilusión que el pequeño participe?

N.L: No, pero eso se pensará, todavía le queda mucho para que empiece a andar y todo eso.

CH: ¿Algún motivo por el que no quieras casarte?

N.L: Estoy muy bien así, tengo a mi pequeño que es lo más importante y a seguir así, por ahora no me hace mucha ilusión pensar en una boda.

CH: ¿Ves supervivientes?

N.L: Sí, siempre lo sigo, me encanta el reality.

CH: ¿Favoritos?

N.L: No sé, todo ha ido evolucionando mucho, al principio me gustaba mucho Gloria Camila y Kiko y ahora no me gustan nada. Creo que eso es algo general, creo que al final siempre se ve la realidad de todo el mundo.

NOELIA LÓPEZ: "CUANDO LA AMISTAD SE ROMPE CADA UNO LLEVA SU VIDA, PARA QUÉ RECUPERAR GENTE QUE NO TE APORTA NADA"

CH: Ha pasado lo contrario con Alba.

N.L: Sí, me ha sorprendido para bien, que siga así que al final se planta en la final.

CH: ¿Tú conociste también esta parte buena de Alba?

N.L: Yo la conocí en Supermodelo hace muchos años y bueno, ya sabeos todos que no tenemos relación.

CH: ¿Crees que cuando ha visto Feliciano y Fonsi ciertas cosas desde casa se han quedado tranquilos?

N.L: Yo supongo que quién la lleva es quién la entiende, eso dicen. Bueno, al final cada uno tenemos nuestros problemas y bueno, desde luego paciencia han tenido.

CH:: En supermodelo iba con la madre en algún momento.

N.L: Yo no recuerdo, hace muchos años ya, no recuerdo haber coincidido con la madre más que de alguna llamada telefónica que nos hacían en grupo los padres alguna vez, pero nada más.

CH: ¿Se podría recuperar la amistad?

N.L: Cuando la amistad se rompe cada uno lleva su vida, para qué recuperar gente que no te aporta nada. Yo a ella y ella a mí, ni pienso en eso.

CH: Te aportó cosas pero no muy buenas.

N.L: Bueno, la verdad es que no. Cada una a su vida, me ha pasado con ella y con más gente, a todos nos pasa.