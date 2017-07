LOS PODÓLOGOS ACONSEJAN MODERAR LOS PASEOS DESCALZOS POR LA PLAYA POR LESIONES

Etiquetas

El Colegio de Podólogos de Andalucía aconsejó este martes moderar los paseos descalzos por la playa para evitar sobrecargas musculares y lesiones, además de advertir sobre el especial cuidado en piscinas comunitarias para prevenir el contagio de hongos y verrugas plantares en los pies.El presidente del Colegio de Podólogos de Andalucía, Jorge Barnés, afirmó que “el contacto del pie con la arena junto al mar no siembre es beneficioso, ya que sobrecarga la musculatura y puede provocar lesiones si los paseos son largos. Hay personas a las que sí les puede venir bien pero ante cualquier mínima molestia recomendamos acudir al podólogo para que realice el estudio biomecánico necesario que indicará si es aconsejable o no”.En una nota informativa, los podólogos recomendaron que al elegir la zona de playa por la que andar descalzo, es mejor caminar por la orilla del mar donde la arena es más consistente y habrá menos hundimiento del pie por lo que disminuirá la tensión muscular y la inestabilidad. Sin embargo, “las playas no son completamente planas y desequilibran el cuerpo al caminar forzando las articulaciones, soportando más peso en una de las piernas y doblando los tobillos”.Por otro lado, para evitar el contagio de hongos y verrugas plantares en piscinas comunitarias, aconsejaron proteger los pies, especialmente en los niños, con escarpines en la zona de baño o con chanclas en los espacios comunes. En este periodo estival, el Colegio andaluz también recordó no olvidar la protección solar en pies y extremidades inferiores, utilizar un calzado ancho con suela amortiguadora, que será más cómodo debido a la hinchazón por altas temperaturas, zapatos transpirables para evitar la sudoración excesiva y moderar el uso de esmalte de uñas.