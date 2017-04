El Papa Francisco se reunirá este sábado con el español que dirige la ONG 'Pro Activa Open Arms'

Etiquetas

El Papa Francisco recibirá este sábado 22 de abril en audiencia privada a Oscar Camps, director de 'Pro Activa Open Arms', la ONG que se dedica a rescatar y ofrecer primeros auxilios a los refugiados que llegan hasta la Isla de Lesbos en Grecia tras haber atravesado en condiciones infrahumanas el mar Mediterráneo.

Camps considera el encuentro con el pontífice un "gran apoyo institucional" frente a lo que ha denunciado como un "plan de desprestigio" orquestado en última instancia por la agencia europea de control de las fronteras exteriores, Frontex.

"La estrategia de Frontex es poner en duda nuestra capacidad legal para hacer lo que estamos haciendo y desacreditarnos. Así poco a poco los donantes tendrán miedo progresivamente de donar dinero a las personas investigadas", ha explicado en rueda de prensa.

Camps se ha referido en concreto a las acusaciones del director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, quién aseguró en declaraciones al Financial Times (FT) que las ONG que trabajan en el Mediterráneo están en contacto con los traficantes de personas para hacer llegar más refugiados a Europa.

Será la tercera vez que Francisco se reúna con Camps quien ha asegurado que la "actitud solidaria" del pontífice "avergonzó a Europa" durante su visita a Lesbos. "Les dejó con la boca abierta al traerse a varias familias", ha enfatizado, al tiempo que ha explicado que el Papa ejerce de "altavoz político disonante" ante las políticas europeas de cierre de fronteras.

En este sentido, ha aclarado que no están de acuerdo con que Europa no reconozca la declaración de Ginebra o con que no exista un proyecto de salvamento en mar.

"Nuestra misión es que la gente no muera en el mar. No somos ni la causa, ni el problema. Somos sólo la respuesta. ¿Dónde están los intelectuales de este país? Son ellos los que deberían proponer qué hacer con estas personas. Pero no podemos dejar que mueran ahogados", ha subrayado.

Según ha añadido, el mar Mediterráneo es "el más militarizado del mundo observado por drones". "No entiendo cómo puede hundirse una barca y que no la encuentren", ha concretado.

En cualquier caso, ha indicado que como ONG su futuro es "desaparecer". "Nacimos en septiembre de 2015 y no queremos enquistarnos en un gran edificio. Cuando la Unión Europea haga su trabajo desapareceremos", ha asegurado.

El pasado 25 de mayo, los cooperantes de esta ONG pudieron entregar en mano al Papa el chaleco salvavidas de una refugiada siria de seis años que murió en su travesía hacia la isla griega huyendo de la guerra. En esa ocasión, también le dieron una carta en la que narraban sus experiencias asistiendo a los refugiados que llegan a Lesbos.