De la Torre dice el impacto de la torre del puerto sería "moderado" y menor que el de las grúas del muelle 9

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este martes que el impacto ambiental de un rascacielos en el Dique de Levante del puerto de Málaga sería "moderado", agregando que las grúas portuarias del muelle 9 han generado "más impacto" que la torre proyectada.

Así, De la Torre ha argumentado que la torre proyectada "desde el punto de vista de la altura, en relación con la navegación aérea, no tiene ningún problema", agregando que las edificaciones en altura "siempre que no sean muy anchas, desde el punto de vista del impacto ambiental es moderado". Al tiempo, ha sostenido que "teniendo en cuenta el diámetro de la elipse --la silueta de la torre--, creo que el impacto que produjo en su día el muelle 9 con las grúas, me parece más impacto en el paisaje".

"La superficie ocupada de bahía de agua para mí me parece más impacto en el paisaje", ha concretado, agregando que "nos hemos acostumbrado a ver ese espacio portuario para compensar la pérdida del uso portuario del muelle 1 y 2. El otro espacio de agua, mucho menor, se ocupa de la estación de crucero, y ahí en esa zona es donde se plantea un edificio en vertical".

Según ha defendido, el proyecto del hotel rascacielos "siempre tiene algo de impacto visto desde tierra hacia el mar. Visto desde el mar depende de dónde nos pongamos, si se está cerca algo más --de impacto--".

Sobre la posibilidad de redactar un nuevo Plan Especial para el puerto de Málaga, tal y como exigen algunos arquitectos, ha afirmado que "tengo que atenerme a los criterios que la Gerencia de Urbanismo en esta materia pueda decir". "Tendrán en cuenta su opinión, pero al final la opinión que vale lógicamente es de quienes firman los informes que permitan que avance el tema", ha concluido.