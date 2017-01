Transportes Riva devolverá la subvención europea para reflotar la Autopista del Mar y buscará un socio

Etiquetas

El propietario de Transportes Riva, Rafael Riva, ha anunciado este martes que devolverá la subvención europea para reflotar la Autopista del Mar Gijón-Nantes (Francia) y buscará financiación, como pueda ser a través de un socio, para poder reanudar el servicio con financiación propia. "Habrá que devolver la subvención", ha señalado, para enfatizar en que él intentará seguir adelante.

Así lo ha indicado en rueda de prensa a los medios de comunicación, a los que ha comunicado que el armador coreano con la negociaba el barco que daría servicio a la línea marítima ha declinado en este día la oferta presentada por Riva. Ha lamentado, asimismo, que, a su juicio, el Principado, ayuntamientos y políticos "pasan" del tema de la financiación. "

Yo todo no lo puedo poner", ha recalcado, para señalar que la solución pasa porque haya a lo mejor algún otro armador que le interese entrar en el negocio o llevar a cabo una operación de leasing, dando garantías. De hecho, ha avanzado que conoce una persona que podría estar interesada y a la que intentará presentarle una oferta esta misma semana si es posible. Una persona de la que no ha dicho más que el que está vinculado al sector y pasa mucho tiempo fuera de España.

Riva, que ha dicho entender los motivos del armador coreano, ha destacado que la Autoridad Portuaria de Gijón y su consignatario son los que más se volcaron con el proyecto. Por contra, se ha quejado de falta de apoyo de otras instituciones, como el Principado, el Ayuntamiento de Gijón y Puertos del Estado. "Yo voluntad política no la he visto por ningún lado", ha asegurado.

"No podía poner todo el dinero y finalmente no lo he conseguido", ha lamentado, tras explicar que era el último dado por la UE para poder conseguir el barco. "Yo voy a seguir intentándolo", ha indicado, no obstante, para añadir después que es un tema importante no solo para Gijón sino para todo Asturias y regiones limítrofes, incluso norte de Portugal.

Ha señalado, asimismo, que se precisan entre 2,8 y 3 millones de euros, mientras que el resto lo ponía él. En principio, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa) iba a darle un crédito blando de un millón de euros para los primeros meses de puesta en marcha del barco. Riva se ha quejado que del Idepa no le han contestado ni los 'mails'.

INTENTARLO HASTA EL FINAL

"Yo lo voy a intentar hasta el final", ha insistido. Riva ha añadido que la UE le había concedido 450.000 euros para realizar obras en el barco por importe de 1,7 millones euros, mientras que el resto lo tenía que poner él. Ahora ese dinero se pierde tanto para el puerto como para él, ha explicado, con referencia a que había otras cantidades ligadas a la reanudación de la Autopista del Mar para actuaciones de mejora en el puerto.

Ha dudado, por otro lado, de que otras comunidades autónomas quisieran aportar financiación. Ha manifestado, en este sentido, que incluso se había planteado realizar excursiones escolares. Asimismo, ha indicado que cartas de adhesión de transportistas y empresas tiene las que quieras, "más no les puedes pedir", ha añadido.

Con todo, ha asegurado que seguirá adelante con la idea de reanudar la línea marítima "hasta que tire la toalla, que será en breve", ha apuntado. No obstante, ha indicado que por lo menos lo intentará durante un mes más.

Sobre la financiación, ha dicho desconocer que existan bancos que den créditos navales en España, y más para barcos usados. Riva ha llamado la atención sobre que lleva dos años aguantando para sacar adelante un proyecto que le constó "mucho dinero", como es el realizar las inspecciones a barcos.

Eso sí, ha recalcado que todos los viajes a Nantes han sido pagados por El Musel. "El Puerto de Gijón se ha volcado al 100 por ciento", él único que lo ha hecho junto al consignatario, "los demás no sé si existen", ha recriminado.