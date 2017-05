Los cruceros de Royal Caribbean realizarán 16 escalas en Málaga en este año

Etiquetas

Cuatro cruceros y más de 10.000 pasajeros dejan este jueves como el día con mayor afluencia del año hasta el momento

Los cruceros de la naviera Royal Caribbean realizarán un total de 16 escalas durante el presente año en el puerto de Málaga. El Independence os the Seas, el Navegator of the Seas, el Brilliant o el Rapshody pasarán por las instalaciones malagueñas, como lo ha hecho este jueves el Freedom of the seas, en este caso por primera vez.

Málaga es la segunda ciudad española que visita este barco, procedente de Cádiz, y que partirá posteriormente hacia Palma de Mallorca. Con una capacidad máxima para 4.375 pasajeros y 1.360 miembros de la tripulación, una eslora de 338 metros y un peso bruto de más de 154.000 toneladas, este buque operará desde Barcelona esta temporada a partir del próximo domingo.

El Freedom of the Seas, tradicionalmente localizado en itinerarios por la zona del Caribe, ha cruzado el océano por primera vez para hacer escala en diversos puertos europeos, entre los que se encuentra Málaga.

Precisamente, este jueves, además de este barco coinciden en el puerto de Málaga otros tres cruceros, siendo el día de mayor afluencia de pasajeros desde el inicio del año, con un movimiento de alrededor de 10.500 cruceristas.

Además del Freedom of the Seas están el Aidablue, de Aida Cruises, con capacidad para 2.192 pasajeros; el Aurora, de la compañía británica P&O Cruises que puede albergar a 1.950 viajeros y el Tui Discovery, de Thomson Cruises y con instalaciones para 2.074 personas.

PRIMERA ESCALA DEL FREEDOM

Para conmemorar la primera escala del Freedom of the Seas, una comitiva formada por representantes de Málagaport, la Autoridad Portuaria de Málaga, el Área de Turismo del Ayuntamiento de la capital, Cruceros Málaga y la agencia marítima Condeminas --consignataria del buque-- ha hecho entrega de sendas placas conmemorativas al capitán del buque en una recepción celebrada a bordo.

Durante el acto de entrega de la metopa al capitan del barco, el concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Julio Andrade, ha destacado la importancia de que barcos de este tipo elijan Málaga como escala en sus travesías por el Mediterráneo.

También ha apostado por seguir trabajando para que Royal Caribbean vuelva a apostar por Málaga como puerto base para uno de sus barcos. De hecho, el concejal ha recordado que Málaga está considerada por las principales navieras del mundo como uno de los mejores puertos y destinos, "lo que garantiza el éxito de las experiencias".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, ha considerado "muy interesante" la apuesta de la compañía norteamericana y sus 16 escalas este año, destacando Málaga como "punto de unión entre el eje atlántico-mediterráneo que se incluyen en sus itinerarios".

Plata ha añadido que, durante la temporada de primavera, el movimiento de cruceristas se verá incrementado un 48 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior, "gracias también a la elección de Málaga como puerto base por parte de compañías como Thomson y Pullmantur".

Este barco ofrecerá cada domingo salidas de siete noches por el Mediterráneo con escalas en La Provenza (Marsella), Niza (Villefranche), Florencia/Pisa, Roma (Civitavecchia) y Nápoles. Asimismo, recorrerá durante diez noches la ruta 'Aromas del Mediterráneo', que incluirá escalas en ciudades como Cartagena, Ibiza, Palma de Mallorca, La Provenza, Niza, Florencia, Roma y Nápoles.

El renovado Freedom of the Seas cuenta con instalaciones por las que dicho barco siempre ha sido famoso: el simulador de surf FlowRider, la pared de escalada, la pista de patinaje sobre hielo, la Royal Promenade, los jacuzzis colgantes, el campo de minigolf, el parque acuático H2O Zone, el cine en 3D, etcétera.

Durante el encuentro con el capitán y su tripulación ha estado presente Katherine Louise Calder, que se convirtió hace tres décadas en la primera madrina de un buque de cruceros sin ser un personaje famoso. Desde entonces, la compañía cuenta con su colaboración para eventos puntuales como el posicionamiento del Freedom of the Seas en el entorno europeo.