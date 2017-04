Una adolescente de 17 años muere en Australia tras el ataque de un tiburón

Una joven de 17 años ha muerto después de ser atacada por un tiburón en el oeste de Australia. El ataque tuvo lugar este lunes en Kelp Beds, cerca de la bahía Wylie alrededor de las cuatro de la tarde, según informó la policía.

La joven estaba surfeando con su padre cuando fue atacada y llevada al hospital de Esperance en una situación crítica. Su madre y sus dos hermanas presenciaron la escena de horror desde la playa.

17yo girl fighting for her life after Wylie Bay shark attack. #esperance pic.twitter.com/kCNdidIXa6

Su pierna estaba gravemente herida y había perdido mucha sangre cuando fue sacada del agua, según informa 'Seven News'.

La playa de la bahía de Wylie había sido cerrada el martes pasado, y el Departamento de Pesca dijo que patrullas acuáticas vigilarían todo el día.

#BREAKING A 17-year-old girl has died after a shark attack off the coast of Esperance #7Newspic.twitter.com/UIWxx1nFWV