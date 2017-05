Los centros coordinadores del 061 reciben 330 peticiones de asistencia por accidente de tráfico en el puente de mayo

Etiquetas

Los equipos de urgencias y emergencias han sido movilizados en 136 ocasiones para la atención de estos pacientes

Los centros coordinadores de urgencias y emergencias del 061 han atendido un total de 330 peticiones de asistencia por accidentes de tráfico durante el puente del 1 de mayo. La distribución por provincias ha sido la siguiente: Almería 40, Cádiz 53, Córdoba 20, Granada 46, Huelva 20, Jaén 15, Málaga 36 y Sevilla 100.

Según un comunicado, desde el viernes 28 de abril hasta el lunes 1 de mayo, las salas de coordinación han recibido solicitudes de asistencia para atender a las víctimas de estos accidentes en las carreteras andaluzas, provocados principalmente por colisiones de vehículos (34 de los casos), caídas de moto o bicicletas (26), salidas de vía (24), atropellos (7) y choques frontales con gran violencia (5), principalmente.

Los equipos de urgencias y emergencias sanitarias han sido movilizados en 136 ocasiones para asistir a estos pacientes, atendiendo nueve casos en Almería, 16 en Cádiz, once en Córdoba, once en Granada, once en Huelva, ocho en Jaén, 25 en Málaga y 45 en Sevilla.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, dependiente de la Consejería de Salud, ha activado en 48 ocasiones a los equipos del 061 para la asistencia de estos pacientes en la Comunidad, en su mayoría en situación de riesgo vital, siendo necesaria la movilización de los helicópteros sanitarios en 13 de estas situaciones, seis en Málaga y siete en Sevilla.

Además de los accidentes de tráfico, los centros coordinadores de urgencias y emergencias en Andalucía han atendido cerca de 26.000 peticiones de asistencias durante este puente del 1 de mayo. Entre las principales causas por las que los ciudadanos andaluces han contactado con los servicios de emergencias sanitarias del 061 se encuentran las alteraciones neurológicas, tales como mareos, desvanecimientos o pérdidas de conciencia, seguidas de las alteraciones de las constantes vitales, de disnea, fiebre y dolores no traumáticos, entre los que destacan el dolor torácico o los dolores de abdominales. Estas situaciones, junto a las peticiones de asistencia por traumatismos, entre los que destacan caídas, tropiezos y contusiones, constituyen los motivos más frecuentes de atención durante esta época del año.

El servicio de emergencias sanitarias dispone para la atención sanitaria a las emergencias de 30 equipos asistenciales compuestos de personal médico, de enfermería y técnico de emergencias dotados de UVI móviles equipadas para la atención sanitaria in situ.

Además cuenta con cinco helicópteros medicalizados con personal médico y de enfermería, cinco equipos de coordinación avanzada (ECA) con profesionales de enfermería y técnicos de emergencias, así como con una unidad de soporte vital básico, 12 equipos de traslado de pacientes críticos y nueve vehículos de apoyo logístico para su movilización en situaciones de catástrofe o accidentes con múltiples víctimas.