Los forenses creen que el relato de niños de Vallmont está "contaminado", pero no afecta a que sea veraz

Varios de los psicólogos que examinaron a las presuntas víctimas de Carlos Ruiz, exprofesor del colegio Vallmont, han afirmado que algunos de los relatos de los pequeños podría estar "contaminado" por sus padres, si bien han precisado que este extremo no significa que su testimonio no no sea cierto, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.