Una discusión entre el asesino y su cuñado, detonante del crimen de Guadarrama

Una fuerte discusión entre el supuesto asesino de su hermana y su futuro cuñado, derivada de pasadas rencillas personales entre ambos, ha sido el detonante de la reyerta familiar ocurrida esta madrugada en Guadarrama, en la que finalmente ha muerto apuñalada la hermana del agresor y su novio ha resultado herido grave.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, el presunto homicida no tiene antecedentes policiales ni psiquiátricos. En estos momentos, está siendo custodiado por varios agentes en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde se encuentra ingresado en Urgencias.

Se trata de un ciudadano búlgaro de 25 años, que no tenía lesiones físicas aparentes cuando fue detenido, pero sí se presentaba un cuadro de fuerte descompensación psiquiátrica, con fuerte nerviosismo y convulsiones, aparentemente fruto del consumo de sustancias estupefacientes, lo que tendrá que ser confirmado por los análisis médicos. Fue trasladado al hospital en una UVI psiquiátrica del Summa-112 para evitar que pudiera hacerse daño a sí mismo.

La Guardia Civil le tomará declaración previsiblemente mañana jueves, según las mismas fuentes, si así lo decidan los facultativos que le tratan. La Policía Judicial se ha hecho cargo de las investigaciones y se han trasladado al lugar de los hechos para recoger pruebas y para realizar el correspondiente examen ocular.

Los agentes han hablado con los padres de la fallecida, de 21 años, --que intentaron frenar a su hijo para que no cometiera el crimen-- pero no han podido interrogarles durante mucho tiempo por el mal estado anímico en el que se encontraban, ya que no paraban de llorar.

Por otro lado, el novio de la víctima, brasileño de 26 años, permanecía esta tarde estable dentro de la gravedad, mientras que la madre, que fue herida leve en la cabeza, recibió el alta hospitalaria, según ha informado a Europa Press una portavoz del Puerta de Hierro.