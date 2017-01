GRANDE-MARLASKA, LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL PERRO NICK DE LA UME, GALARDONADOS POR SU IMPLICACIÓN CON EL BIENESTAR ANIMAL

Etiquetas

El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COVM) concedió este miércoles los Premios Bienestar Animal 2016 al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, al perro Nick de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y al Gobierno de la Comunidad de Madrid.Los galardonados recogieron el premio en una gala conducida por el veterinario y autor de 'best sellers' sobre animales Gonzalo Giner y estuvo presidida por Felipe Vilas Herranz, presidente del COVM, que inauguró la ceremonia. Vilas incidió en la importancia de “seguir protegiendo y luchando por el bienestar de los animales como parte íntegra que son de la sociedad y cuyo esfuerzo debe ser visto no sólo desde la perspectiva de sus derechos inherentes, sino como un medidor de la civilización y avance del ser humano”.Las estatuillas fueron entregadas por el presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, Juan José Badiola; Felipe Vilas, y Josefa Lueso, subdirectora general de Productos Ganaderos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. LOS PREMIADOS Y LAS CATEGORÍASEl también vocal del Consejo General del Poder Judicial Fernando Grande-Marlaska ha recibido el premio ‘Persona comprometida con el bienestar animal’ por sus reivindicaciones a favor de la creación de una ley estatal de protección animal que establezca unos mínimos homogéneos de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional para prevenir y sancionar el maltrato animal y que especifique las condiciones mínimas que se deben cumplir para la tenencia responsable de animales. Según indica el COVM en un comunicado, "en la actualidad, existen 17 legislaciones distintas de protección animal en España, que presentan grandes diferencias, por ejemplo, en cuanto a las sanciones por maltrato. Para el juez, “esta ley debe representar no sólo los límites donde empiezan los derechos de los animales, sino funcionar como una labor pedagógica de toda la sociedad, instituciones y fuerzas políticas”.El premio ‘Animal comprometido con la sociedad’ ha recaído en el perro Nick por "la importante labor que lleva desarrollando desde hace años en la Unidad Militar de Emergencias (UME), contribuyendo de manera eficiente en la búsqueda y localización de víctimas en escenarios de catástrofes". El coronel en jefe de la UME, José Prieto, ha definido a estos animales que están integrados en los cuerpos de seguridad como parte de la familia militar. “La pérdida o los problemas de cualquiera de ellos nos afecta como si fueran uno más”, explicó.Por último, los veterinarios madrileños entregaron el premio ‘Entidad comprometida con el bienestar animal’ a la Comunidad de Madrid, por la aprobación el pasado mes de julio de la Ley de Protección de los Animales de Compañía, cuyo objetivo es regular el régimen de la protección, el bienestar y la tenencia responsable de los animales de compañía de la Comunidad de Madrid.El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de Madrid, Jaime González Taboada, quiso agradecer al COVMA la celebración de estos premios y su dedicación al bienestar de los animales. “El COVM no se puede premiar a sí mismo pero este premio debería ir en primer lugar para ellos”, manifestó.