Un herido al volcar su vehículo en la AP-9 a su paso por Vilaboa (Pontevedra)

Una persona ha resultado herida este miércoles al volcar su coche en la autopista AP-9, en el punto kilométrico 39, a su paso por Vilaboa (Pontevedra).

El 112 fue alertado del accidente sobre las 16,45 horas por un particular. El herido pudo salir por sí mismo del vehículo, por lo que no tuvo que ser excarcelada y los servicios de Urxencias Médicas lo trasladaron al Povisa. Además, fueron informados Bombeiros do Morrazo, Protección Civil y la Guardia Civil de Tráfico.

Por otra parte, una colisión entre dos vehículos en Outes (A Coruña) se saldó con un herido grave. El impacto fue en la AC-550, a su paso por la localidad de Outes, a las 16,00 horas.

La víctima fue trasladada por los servicios de Urxencias Médicas al centro hospitalario más próximo. El 112 informó a bomberos de Boiro, GES de Muros, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil de Tráfico.