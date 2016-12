Aprobado el convenio con el Gobierno para la coordinación y gestión del servicio de incendios y salvamentos

Etiquetas

El Ayuntamiento de Logroño ha celebrado una sesión extraordinaria y urgente de Pleno en el que se ha aprobado -con los votos a favor del PP y la abstención del resto de grupos- el convenio entre Gobierno de La Rioja, Consejería Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia y Ayuntamiento para la coordinación y gestión del servicio incendios y salvamentos a través del cual el Ayuntamiento de Logroño prestará servicio a diferentes municipios riojanos.

Para la defensa de la firma del convenio, el concejal del Grupo Municipal Popular, Miguel Sáinz, ha destacado que "aunque llegamos al límite, lo hacemos a tiempo para aprobar un convenio importante para Logroño y que viene dotado con 160.000 euros más -al igual que el año anterior- lo que supone un 25 por ciento más que en años anteriores a 2015".

Así, el convenio, que cuenta con una cuantía de 600.000 euros, pretende responder a la necesidad "profunda" sentida por todos los ciudadanos de La Rioja "de contar con un servicio del mayor alcance posible en materia de prevención y extinción de incendios y salvamentos". Para la prestación de este servicio, "tanto a escala local como regional" ha de realizarse bajo los principios de mutua solidaridad "en logro de la mayor eficacia y economía en el funcionamiento del servicio".

Por todo ello, se le atribuye al parque de bomberos de Logroño una zona de actuación geográfica -49 municipios- fuera del área de actuación de los parques del CEIS Rioja. Además y en el marco de la estrecha colaboración se constituirá también una comisión de seguimiento para "garantizar la eficaz colaboración y coordinación del parque municipal".

Miguel Sáinz ha explicado el documento indicando que "durante los últimos meses hemos mantenido diversas reuniones y gracias a esos intercambios de opiniones y precisiones técnicas, el texto de este año se presenta renovado, aunque cuente con la misma cuantía que en 2015". Es un convenio que "aunque hay cuestiones en la que todavía debemos encontrar la fórmula adecuada y seguir negociando para conseguir el mejor servicio, ha mejorado sensiblemente en los últimos dos años".

El concejal del grupo municipal del PP también ha justificado el retraso por la fijación del concepto de "coste efectivo" que debía revisar el Gobierno de La Rioja pero aún así "no llegamos tarde ni es temporáneo porque estará firmado y rubricado en 2016". Además, el dinero, "entrará en la caja común" y como ha explicado "se incrementó en un 25 por ciento en el año 2015, no es sencillo volver a subirlo" pero "sí que se ha mejorado sustancialmente la cifra que llevábamos recibiendo hace años".

LA OPOSICIÓN: "LLEGA TARDE, SIN NOVEDAD Y EN ÚLTIMO MOMENTO"

Por su parte, y en el turno de portavoces, el concejal del grupo mixto, Rubén Antoñanzas, ha anunciado su abstención ya que "lo que era una excepción se está convirtiendo en una tradición" porque el año pasado "también se debatió este mismo asunto en el último momento".

En este sentido, ha destacado, "pensaba que lo del año pasado era una excepción pero me da la sensación de que no hay diferencia de lo firmado en el año pasado a éste por lo que tampoco sé si se ha estado negociando o conversando durante este año".

Con todo ello, "no sé si nos ha dicho la verdad pero sería conveniente que empezara a negociar inmediatamente" y ha afeado al Partido Popular el traer "tan poca información" con este convenio.

Por parte de Ciudadanos, María Luisa Alonso también se ha pronunciado en líneas similares al Grupo Mixto ya que "volvemos a aprobar un convenio con la comunidad autónoma a última hora, como el año pasado" pero la diferencia es que "esta vez el Equipo de Gobierno municipal no tiene excusas porque en el año 2015 "ya se nos dijo que habían agotado todos los tiempos para obtener la mejor cifra, y volvemos a ver que, este año, la cuantía sigue siempre la misma".

Ante ello, ha preguntado: ¿Para qué sirven esas comisiones de seguimiento? porque lo "único cierto" es que llegamos al 30 de diciembre "tarde" y con un convenio que "apenas ha cambiado".

Por ello, le ha pedido al concejal Miguel Sáinz que "no saque pecho de este convenio" cuando además "tenemos el parque de bomberos de Logroño en una mala situación". Además le ha pedido que el próximo año se planifique "con más tiempo" y sean "más duros" con la comunidad autónoma, "sin excusas", porque "llevamos financiándola dos años y generando unos remanentes que, sin duda, no van a ir a favor de los bomberos" ya que solo se pueden destinar "a deuda o a inversiones financieramente sostenibles".

"Lo que me preocupa es que llevamos dos años sin cobrar y financiando a la comunidad autónoma". Por todo ello ha pedido "un convenio con los cambios necesarios, con suficiencia jurídica y técnica" porque si no, ha indicado, "el año que viene Ciudadanos votará en contra".

"LAS MISMAS PALABRAS QUE EN 2015"

Por parte de Cambia Logroño, José Manuel Zúñiga ha criticado que el Ejecutivo municipal "está diciendo las mismas palabras que en 2015". Es necesario, ha afirmado, "negociar bien y traer este convenio mucho antes al Pleno" y ha querido recordar también los problemas dentro del servicio de bomberos "que habrá que solucionar" porque hasta los propios bomberos se quejan "de que si se tienen que ir a un pueblo, Logroño se queda sin servicio".

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Beatriz Arraiz, ha querido ratificar todo lo anterior ya que "volvemos un 30 de diciembre a aprobar un convenio que solo viene a cubrir hechos consumados".

"Las excusas del año pasado parece que se han convertido en clásicos y hoy volvemos a aprobar un convenio en los mismos términos del año pasado porque no ha habido incremento de cantidad".

Las reuniones "han sido infructuosas porque no hemos aumentado la cantidad" y es cierto "que este convenio hay que estudiarlo o mostrar otras vías porque creemos que no es el más adecuado". "Deberíamos haber avanzado este año, pero al no ser así nos vamos a abstener y, si la situación sigue igual, el año que viene votaremos en contra".

GAMARRA LLAMA A LA REFLEXIÓN Y LA COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Tras el debate de los grupos, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha pedido a la oposición del Pleno "reflexión" porque "para aquellos que dicen que el Gobierno regional no paga, hoy mismo hemos firmado un contrato para comenzar las obras de la futura estación de autobuses que se va a cofinanciar con el Ejecutivo regional".

Se trata de que "hay que colaborar entre administraciones" además, "nosotros somos Logroño y, como capital, tenemos un papel dentro de nuestra región y tenemos que tener claro que hay que colaborar y cooperar con otras administraciones para hacer sostenibes ciertos servicios y no quedarnos solo a nivel local".

Este convenio, ha asegurado, "permitirá hacer sostenible el servicio de incendios en toda la Comunidad Autónoma" y permitirá que tengamos "no solo en Logroño, sino en La Rioja un buen servicio de extinción de incendios". Se trata de ir "hacia una visión más importante, este convenio responde a un papel que, como ciudad, debemos asumir orgullosos".

CONVENIOS Y PRESUPUESTOS

Durante la sesión plenaria también se ha debatido el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y Arabako Foru Suhiltzaileak-Bomberos forales de Álava para la prestación del servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos que también se ha aprobado con los votos a favor del grupo popular y la abstención del resto de grupos.

Finalmente también se ha aprobado definitivamente con los votos a favor del PP, la abstención del PR+ y Ciudadanos y los votos en contra del PSOE y de Cambia Logroño, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Logroño para 2017 en los mismos términos en el que fue aprobado por acuerdo plenario el pasado 2 de diciembre con la corrección de errores aprobada por el Ayuntamiento.