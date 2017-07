El fuego de Arroyo de San Serván evoluciona favorablemente aunque mantiene "muchos puntos calientes"

Etiquetas

Los medios del Plan de Lucha contra Incendios de Extremadura (Infoex) continúan trabajando en las labores de extinción del fuego declarado este pasado viernes en el término municipal de Arroyo de San Serván, que continúa activo, con nivel 1 de peligrosidad y en el que "aún quedan muchos puntos calientes".

No obstante desde primeras horas de este sábado el incendio se encuentra perimetrado y "evoluciona favorablemente", según indica la Junta de Extremadura, que añade que el siguiente paso será declarar como estabilizado el incendio, objetivo en el que trabajan los medios aéreos antes de verse obligados a retirarse con la llegada de la noche. No obstante, en la zona continuarán varios retenes terrestres vigilar que las llamas no se reproducen.

Durante la jornada del sábado han trabajado en la extinción del incendio un total de ocho medios aéreos, apoyados por diez retenes terrestres, ocho camiones, dos bulldozer, técnicos, coordinadores, capataces y agentes del medio natural, apoyados por la labor logística de Cruz Roja Extremadura.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura reitera a la población que evite taponar los accesos a la zona del incendio para no entorpecer el paso de la maquinaria de extinción.

Según la Junta, no hay que lamentar daños personales ni materiales en este incendio que según las primeras estimaciones del Infoex ha afectado a unas 500 hectáreas, principalmente de monte bajo, matorral y algunas encinas.