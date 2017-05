Asciende a 3 los heridos graves por el incendio de Arganda y desalojan a la población en un radio de 500m

Etiquetas

El incendio generado en una planta industrial en Arganda del Rey ha provocado hasta el momento un total de 15 heridos, tres de ellos graves, y se ha tenido que desalojar a la población en un radio de 500 metros alrededor del polígono donde se ha producido el fuego.

Así lo han indicado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid para precisar que el balance de heridos por el incendio y las diversas explosiones que han generado las llamas es de tres heridos graves, cuatro de carácter moderado y ocho de consideración leve.

Las personas afectadas han sido atendidas por sanitarios del SUMMA en colaboración con Cruz Roja y se les ha desplazado a diversos hospitales. Además, 11 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de las llamas.

A consecuencia del incendio, han sido desalojados tres centros educativos de la localidad: los institutos Federico García Lorca y Antonio Machado y la escuela infantil Pinceladas.

Las mismas fuentes precisan que el incendio se ha generado en una planta de reciclado de aceite ubicada en el polígono industrial El Guijar de Arganda. Las llamas han generado varias explosiones y la onda expansiva ha afectado a otras cuatro naves más.

El incendio en la planta industrial ha generado una importante columna de humo aunque desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid han señalado que la estación medidora de la calidad del aire de Alcalá indica que los niveles son buenos y no hay riesgo de toxicidad. No obstante, se ha desplazado una unidad móvil de la Consejería de Medio Ambiente para realizar mediciones 'in situ'.

Por su parte, el portavoz de la sección de bomberos de CSIF Madrid, Juan Carlos Martínez, ha indicado a Europa Press que ante la gravedad del incendio se han movilizado un importante contingente de bomberos

nave ardiendo en disolventes, han evacuado el polígono, han movilizado muchas dotaciones y que en la zona hay hasta 70 bomberos trabajando.