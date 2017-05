El Ayuntamiento de Cartaya aclara que los trabajos en Urberosa son de "adecentamiento y prevención" de incendios

Etiquetas

El Ayuntamiento de Cartaya (ICAR, PP, PA) ha aclarado que los trabajos que se están realizando en la urbanización Urberosa, en El Rompido, son de "adecentamiento" en las instalaciones deportivas y de "prevención" de incendios. Se pretende limpiar una zona que no se poda ni clarea desde 1992 "para evitar los conatos de incendios que se han producido en los últimos veranos en la urbanización".

En un comunicado el Ayuntamiento ha remarcado que se trata de "suelo urbano consolidado, y que no tiene aprovechamiento lucrativo de ningún tipo". Todo ello después de que el PSOE de la localidad pidiera una explicación urgente por "la tala indiscriminada" de cerca de 30 pinos piñoneros en la citada zona y que IU haya solicitado por escrito que incluya en el pleno un punto dedicado a este asunto para su aclaración.

Por su parte, desde el Consistorio aseguran que los servicios técnicos municipales han emitido varios informes aclarando el contexto y las causas que han cimentado la actuación municipal que se ha desarrollado en los terrenos ubicados al norte de la citada urbanización en El Rompido, en una parcela catalogada como suelo urbano consolidado, y que está considerado como "suelo de espacios públicos".

En esta zona, aclaran los informes municipales, se han realizado dos actuaciones, una de adecuación de la zona de instalaciones deportivas existente, que comprende pistas de tenis, futbito, baloncesto, patinaje y petanca, "muchas de las cuales habían quedado inutilizadas para la práctica deportiva por la presencia de pinos y árboles dentro de las mismas".

La otra actuación se ha desarrollado en materia de prevención de incendios forestales en dicha urbanización, y "para evitar que se produjeran los conatos que en años anteriores se habían producido en la zona colindante con la urbanización, y en cumplimiento de la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales".

En este sentido, se ha procedido a la adecuación de la zona verde municipal de dicha urbanización, zona verde consolidada, con trabajos de eliminación de los eucaliptos y la entresaca y poda de los pinos existentes.

Además, los servicios técnicos municipales aclaran que estos trabajos están aún en fase de ejecución, habiéndose realizado la clara en una parte de la masa forestal, quedando aún pendiente la finalización de los mismos, así como la poda, para proceder después a la eliminación de todos los residuos que se generen con dichos trabajos silvícolas, y la eliminación de los tocones de la zona deportiva.

Todos estos trabajos, señala el informe, deberán estar ejecutados en el mes de mayo, antes de que comience el periodo de mayor riesgo de incendios forestales, previsto para el mes de junio, y entre los que quedan pendientes, se encuentran también la realización de cortafuegos que garanticen la seguridad de las urbanizaciones de la zona.

Finalmente, desde el Consistorio se destaca que "todas estas actuaciones no tienen otro objetivo que garantizar el uso de las instalaciones deportivas y la seguridad de la urbanización, ubicada junto a una zona verde que además no se limpiaba ni se clareaba desde 1992". Añaden los informes municipales que se han desarrollado en una zona concreta delimitada dentro del Suelo Urbano Consolidado SUC R-6, lo que implica que no es posible ningún tipo de aprovechamiento lucrativo en la misma.