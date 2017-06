Ayuntamiento dice que no hay "evidencias" que vinculen la situación del inmueble de Zorroza con las causas del incendio

Etiquetas

No había riesgo de derrumbe, aunque no se había acondicionado la instalación eléctrica, pese a que se le requirió a los propietarios

El concejal del Área de Planificación Urbana, Asier Abaunza, ha afirmado que no hay "evidencias" que vinculen la situación en que se encontraba el inmueble incendiado en el barrio de Zorroza el pasado 27 de mayo con las causas del fuego. Tras apuntar que no había riesgo de derrumbe, ha reconocido que no se había acondicionado la instalación eléctrica del interior de la casa, pese a que se les había requerido a los propietarios.

El concejal del Área de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, junto a los ediles del Área de Planificación Urbana, Asier Abaunza, y del Área de Acción Social, Iñigo Pombo, han comparecido este lunes a petición propia para explicar lo ocurrido el pasado 27 de mayo con el incendio de la calle Barinaga en el que fallecieron cuatro personas, así como la situación urbanística en la que se encuentran el resto de edificios de la zona y las próximas actuaciones a realizar.

Según ha descrito Del Hierro, en la mañana de los hechos se activaron "adecuadamente" todos los protocolos y se lograron salvar vidas "gracias a una buena coordinación". De este modo, ha atribuido el fallecimiento de cuatro personas al hecho de que "la alarma a los servicios de urgencia a través del 112 y del 092 se produjo demasiado tarde como para poder evitarlo".

"Cuando los bomberos llegan al lugar, a las 6.42 horas, el incendio estaba roto. Aun así, lograron salvar la vida a un joven que se encontraba atrapado en la buhardilla", ha destacado.

Tras reconocer que se sigue a la espera de que la Ertzaintza realice el estudio "in situ" para determinar las causas del fuego, el concejal ha indicado que fue a las 6.34 horas cuando se recibió la primera llamada que alertaba de la situación.

Asimismo, ha manifestado que observando las marcas de fuego y humo se ha determinado que el incendió comenzó en la "base de la caja de escaleras" del edificio.

Desde el Área de Servicios Sociales, el responsable Iñigo Pombo ha indicado, por su parte, que en el inmueble incendiado había 14 personas, 11 de ellas empadronadas, y ha descrito las labores desarrolladas desde el Servicio Municipal de Urgencias Sociales-SMUS.

ALOJAMIENTOS

En este sentido, ha sostenido que no fue necesario habilitar "alojamientos alternativos" para los afectados, sino que fue la "red familiar" la encargada de darles cobijo. No obstante, ha reconocido que la pasada semana se ofertó de nuevo alojamiento de urgencia y un matrimonio mayor ha aceptado finalmente esta posibilidad.

"Tenemos abiertas todas las posibilidades de ayuda siempre pensando que estamos ante una tragedia", ha expresado, para añadir que en el pasado han sido innumerables las actuaciones de su Concejalía en este barrio, "en especial con los menores".

En lo referente al Área de Planificación Urbana, su responsable, Asier Abaunza, ha recalcado que "en ningún momento" ha habido inacción del Ayuntamiento y "todas las actuaciones urbanísticas" desarrolladas en la zona, "complejas todas ellas", han ido encaminadas a dar cumplimento a los acuerdos alcanzados.

"No existe en estos momentos ninguna evidencia que establezca ninguna vinculación entre la situación del inmueble y las causas del incendio", ha afirmado, para añadir que "no hay relación causa efecto en este caso".

Por lo que respecta a la situación urbanística de los edificios residenciales de Punta Zorroza, algunos de los cuales están fuera de ordenación, diferida o expresa, --como en el caso del incendiado-- ha incidido en que ello "no imposibilita las labores de conservación".

"Es obligación de los propietarios su conservación y reparación para garantizar la seguridad de terceros e higiene", ha afirmado, para añadir que todas las construcciones de Punta de Zorroza estaban obligadas a presentar en 2015 las correspondientes Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE). El edificio siniestrado no la había presentado.

Respecto a su estructura, Abaunza ha indicado que, cuando ésta se analizó en 2015 no se consideró que había "riesgo de derrumbe", pero que, como consecuencia de no disponer de instalación eléctrica "en condiciones", en 2016 se instó a su regularización.

"Un representante de la comunidad solicitó la licencia de obras para acondicionar la instalación eléctrica del interior de la casa. Se instaló un cuadro eléctrico de acometida de obra provisional. Estas obras, a fecha del incendio, no habían sido iniciadas por los propietarios", ha resaltado.

Por otro lado, ha reconocido que está prevista la "regeneración integral" de todo el entorno y el Ayuntamiento tiene intención de expropiar los edificios que están fuera de ordenación.

"En la expropiación se valora el valor urbanístico del suelo y los vecinos perciben una indemnización. En el caso de la declaración de ruina no se expropia el inmueble por lo que no tiene valor. La vía que más garantía da a los vecinos es la de la expropiación", ha aclarado.

OPOSICIÓN

Por su parte, desde EH Bildu no se ha cuestionado la actuación de los servicios de emergencias, aunque su portavoz Aitziber Ibaibarraiaga ha lamentado que, por parte del Ayuntamiento, no se realiza "autocrítica" ni se reconduce la cuestión de cara a evitar que un suceso así "no se vuelva a repetir". De este modo, ha considerado que ha existido "falta de impulso político" por parte del Ayuntamiento en esta zona.

Por parte de Udalberri, la concejal Carmen Muñoz ha advertido de que el Ayuntamiento ha reaccionado solo "cuando se ha producido la desgracia" y ha denunciado que para el Consistorio "algunos barrios tienen prioridad cero". "Con una intervención urgente posiblemente se hubiera podido evitar esta desgracia", ha criticado.

Por último, el portavoz del PP Luis Eguiluz ha señalado que todos los vecinos de Bilbao deben tener un futuro y, por ello, "hay que ayudarles", pero "también se tienen que dejar ayudar y a veces no es fácil".