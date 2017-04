CCOO de Castilla y León denuncia el "desastre" de la gestión de los incendios por parte de la Junta

Etiquetas

Comisiones Obreras de Castilla y León (CCOO-CyL), a través del colectivo de agentes medioambientales, encuadrados dentro del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, ha denunciado públicamente la "pésima" gestión, una vez más, de la extinción de incendios que estos días asola la comarca berciana de la Tebaida.

A su juicio, el incendio que está devastando los Montes Aquilanos es la confirmación definitiva de que las denuncias constantes que desde CCOO-CyL ha realizado del fracaso de la política forestal de la Junta de Castilla y León, por medio de la Consejería de Fomento y medio Ambiente, "describían perfectamente la cruda realidad: ni prevención, ni política forestal coherente, ni extinción. Y como resultado de tanto encadenamiento de despropósitos, miles de hectáreas devastadas y la población de la zona con el miedo en el cuerpo".

"En el caldo de cultivo de la cultura del fuego, de la despoblación rural, de las prácticas ganaderas no sostenibles, de la banalización de esta realidad, la política de la Junta, que tiene asignadas las competencias en Medio Ambiente, fracasa de nuevo estrepitosamente", sentencia este sindicato a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Y es que, desde que se ha iniciado el presente ejercicio de 2017, CCOO alerta de que ya van más de 350 incendios forestales en la provincia de León; alrededor de 300 en Zamora, otros muchos en el resto de provincias, "y así suma y sigue".

MÁS DE 2.300 HECTÁREAS

Ante tantos desastres, "más de 2.000 hectáreas quemadas y sin control en la zona de los montes Aquilanos norte", refiere CCOO, que recuerda que desde ayer otro incendio lleva el mismo camino en la otra vertiente de los Aquilanos. En la comarca de La Cabrera otras 300 hectáreas de pinar quemadas en Segovia.

Y mientras tanto, el sindicato critica que la respuesta de la Junta ha sido la de seguir autorizando quemas controladas, no movilizar el operativo para la extinción de incendios, no declarar época de peligro alto de incendios...

"Ante tanto descontrol, los agentes y técnicos responsables de la extinción nos encontramos con que estamos solos. No tenemos compañeros de apoyo para solventar estos problemas. No tenemos autobombas suficientes. Apenas hay vigilantes de incendios y no hay cuadrillas, salvo las que vayan acudiendo, dependiendo de la disponibilidad del personal de las empresas de las tareas silvícolas".

A ello, el sindicto suma que los bulldozer, tampoco previstos para la ocasión, tardan días en poder estar operativos. "Con este panorama, y dada la virulencia extrema del viento, la actuación de los medios aéreos es muy poco eficaz. Por lo tanto, la extinción se hace casi imposible, los fuegos no se controlan y la impotencia se apodera de los trabajadores de la extinción", remarcan.

El colectivo de agentes medioambientales se pregunta qué tiene que suceder para que la Junta de Castilla y León, y el titular del ramo, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, se tome en serio las competencias que tiene asumidas. "Que tipo de catástrofe debe pasar, para que se tomen de una vez en serio la defensa integral del medio ambiente de la Comunidad", interpela.

Tomando como base las previsiones que los expertos en cambio climático anuncian, episodios de olas de calor o fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes en la Península Ibérica, que propiciarán incendios forestales cada vez más virulentos, CCOO se reafirma en la exigencia de un "cambio diametral en la política forestal de la Junta, mediante la profesionalización de los medios de extinción y su presencia constante a lo largo de todo el año, no solo en la época estival".

Esperamos que en las próximas reuniones con la Consejería de Medio Ambiente se sienten la bases para que estos desastres sean un punto de inflexión y se tomen las medidas necesarias, en todos los ámbitos, para que la protección integral del Medio Ambiente en la región se aborde con el rigor y los medios necesarios.

Por último, desde CCOO, enviamos nuestros mejores deseos para los trabajadores que en estos momentos están trabajando en la extinción de incendios y les deseamos mucha suerte.