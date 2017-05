La Comunidad de Madrid convoca el comité de crisis para el seguimiento del incendio de Arganda

Etiquetas

La Comunidad de Madrid ha convocado este jueves el comité de crisis en la sede de la Consejería de Presidencia y Justicia, con la presencia de todas las administraciones, para hacer un seguimiento del incendio (que ha generado varias explosiones) en una nave industrial en la localidad de Arganda del Rey.

Fuentes del Gobierno regional han detallado a Europa Press que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, se está siendo informada de todo lo que está ocurriendo en relación a este incendio, ya que se encuentra en la Asamblea por el debate sobre los presupuestos regionales.

De momento hay tres estaciones medidoras de calidad del aire en Rivas, Arganda del Rey y San Fernando de Henares, cuyos datos son normales de momento. Además, va de camino una cuarta unidad móvil de medición que se ubicará en el barrio de La Poveda, en Arganda, la más cercana al lugar donde se ha producido el incendio.

Ante esta situación, las recomendaciones que se hacen desde la Comunidad de Madrid son las básicas por precaución: que los vecinos no salgan a la calle, que no abran ventanas o que no hagan ejercicio al aire libre.

En estos momentos trabajan 11 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid más otras dos del Ayuntamiento de Madrid, que colaboran en las labores de extinción de las llamas.