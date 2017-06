El Congreso guarda un minuto de silencio por los fallecidos en el incendio forestal de Portugal

Etiquetas

El Pleno del Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio por las al menos 64 personas que han perdido la vida en el trágico incendio forestal declarado este sábado en el centro de Portugal para mostrar su "apoyo y solidaridad" con los damnificados y con los familiares y allegados de las víctimas.

Al inicio de la sesión plenaria, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, ha solicitado a todos los presentes en el hemiciclo realizar este homenaje, que se ha acordado en la Junta de Portavoces, para que en el país vecino sepan que pueden contar con la "colaboración" y "cercanía" de todos los españoles en estos momentos tan "difíciles".

El minuto de silencio ha sido secundado por todos los diputados presentes en un hemiciclo, en el que había varios escaños vacíos, dado que desde hace meses las sesiones plenarias comienzan a las tres de la tarde y a esa hora no todos están ocupando su lugar.

De hecho, los que han llegado tarde no han podido entrar en el Salón de Plenos para no interrumpir el minuto de silencio, que no se ha acompañado con los habituales aplausos que suelen cerrar este tipo de gestos.