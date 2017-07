Durán defiende que la RTVA hizo una cobertura "proporcionada, rigurosa y con ausencia de morbo" del incendio de Moguer

Etiquetas

El subdirector general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Joaquín Durán, ha asegurado este martes que la cobertura informativa por parte de la cadena autonómica del incendio de Moguer (Huelva), que afectó al entorno de Doñana, fue "rigurosa", "proporcionada", "cumpliendo el servicio público" y "bajo el filo de la prudencia y la ausencia de morbo".

Durán se ha pronunciado así este martes durante su comparecencia en comisión del Parlamento andaluz, a petición de PSOE-A, PP-A y Podemos, para informar sobre la cobertura informativa del incendio por la RTVA. Aquí, su subdirector ha expuesto que desde el día del inicio del fuego los equipos de Canal Sur Televisión se desplazaron a la zona para recorrerla y recoger los testimonios de los vecinos. A esto se unió una serie de hasta cinco informativos especiales que se dieron durante cortes en la programación ordinaria, más ampliaciones en los días posteriores de información en directo en los programas habituales.

También, según lo explicado por Durán, a través de la radio "se completó el seguimiento del incendio" desde el domingo, incluyendo los días posteriores, con información en los boletines sobre los trabajos de extinción y conexiones en directo desde el puesto de mandos. Además, ha destacado que a través de la web y las redes sociales la tarea de intensificó llegando a multiplicar el número de interacciones con los usuarios.

"Una cobertura extensa, la cual agradezco a todos los compañeros porque han puesto lo mejor de sí mismos para ir informando a los andaluces de lo que estaba pasando. Ha sido una cobertura rigurosa, proporcionada, cumpliendo con el servicio público y los profesionales de esta casa se han movido al filo de la prudencia y la ausencia de morbo", ha remachado.

En respuesta a esta primera intervención de Durán, los grupos parlamentarios presentes en la comisión, a excepción del PSOE, han criticado la explicación "escueta" del subdirector de la RTVA porque, según los grupos, no incluía una "autocrítica", ni admitía que la RTVA "cuenta con falta de recursos" y que la cobertura pudo ser más amplia e informativa. De hecho, los grupos han hecho alusión a un comunicado del Consejo Profesional de la RTVA donde, según han expuesto, se afirmaba que la cobertura del incendio fue "insuficiente".

En este punto, Durán ha insistido en que en el mismo día se llegaron a hacer cinco interrupciones en la programación de Canal Sur Televisión para informar del incendio y en la radio se estuvo informando desde el "minuto uno". Además ha asegurado que "no se hizo información sensacionalista" en la televisión, sino una información que "quién la viera se sintió informado solo con eso".

En esta línea, ha añadido que es "legítimo" que los espectadores tuvieran "ansiedad de información" pero que éstos deben tener en cuenta que los periodistas "tuvieron que ir valorando la evaluación de este suceso imprevisto". "No podemos esperar que los periodistas se arrastren por las ansiedades de información de la sociedad como si estuvieran haciendo un 'infoshow' del incendio de Doñana", ha dicho.

"TODO SE PUEDE MEJORAR"

Además, Durán ha manifestado que "todo se puede mejorar" y que, "evidentemente", si la RTVA contase con un canal 24 horas "habría habido más información" pero para eso "se necesitan más recursos". Aun así, ha dejado claro que "se informó del incendio" de una manera "digna" y que otra cosa es que "cuando uno llegue al sofá y ponga la televisión no se esté informando sobre el incendio en ese mismo momento" y, según él, a eso puedan deberse las críticas. "Insisto en que sI hubiéramos tenido más medios hubiéramos hecho más, pero no se puede decir que Canal Sur Televisión y la RTVA no ha mantenido un nivel adecuado de información", ha asegurado Durán.

"PONÍAN LA TV Y ESTABA MARÍA DEL MONTE"

Durante el turno de portavoces de los grupos, el diputado de IU José Antonio Castro, ha criticado a Durán por haber hecho una exposición "escueta sin entrar en detalles" que no ha incluido "ningún elemento de autocrítica" porque, a su juicio, la RTVA mantuvo una "incapacidad de reacción" a la hora de informar cuando se declaró el incendio. "Ha hablado de los esfuerzos y de que se hizo una cobertura digna, pero no ha comentado la falta de medios humanos", ha dicho.

Castro ha manifestado que mientras en zonas del incendio las personas se quedaban "aisladas", éstas ponían la televisión y "veían a María del Monte" y, según él, por eso la RTVA debería reconocer que "hubo mucho andaluz que se sintió huérfano" porque "es su Canal Sur el que les vertebra e informa" y "éste falló". Además, ha dicho que "echo de menos" un corte en la programación más contundente "que pudiera ayudar a las personas que estaban inquietas" en el lugar de la "ampliación de espacios", que es a lo que se procedió según ha manifestado Castro.

Por otro lado, el diputado de Podemos Jesús Romero ha asegurado que sobre el incendio "la información no llegaba a las personas" y, por el contrario, si lo hacía por otras vías como la cuentra oficial de Twitter del Infoca. "Estábamos siendo informados por Infoca, y en ese momento ponemos la radio y la televisión y no están contando nada, ni haciendo una labor de acercamiento a los vecinos que están atrapados", ha criticado.

En esta línea, ha defendido que por parte de la RTVA en los primeros momentos "no hubo una reacción de la empresa para poner los medios" y que ello se "podría haber mejorado bastante". Sin embargo, Romero ha abogado por "sacar de esto un aprendizaje que ayude a reaccionar" cuando sucedan este tipo de incidentes porque, para él, es "fundamental" informar cuando "se está poniendo en riesgo vidas y personas" además de un patrimonio como el de Doñana.

La diputada del PP Ana García ha continuado que la labor de la RTVA produjo una "sensación de desinformación" sobre lo que estaba ocurriendo en el incendio. Esto, lo ha achacado a "una falta de medios y falta de profesionales" que, según ha dicho, se vienen denunciando tiempo atrás, y a lo que Durán no se ha referido ni hecho "autocrítica".

"Usted ha dicho que todo estaba bien y que se ha hecho un buen trabajo, pero en realidad no ha dicho nada de nada", ha dicho la 'popular', al tiempo que ha invitado al subdirector a "meterse en las redes, no para ver las repercusiones, sino para que vea lo que dice la gente" porque "las redes estallaron" cuando durante el incendio "no se estaba informando".

PSOE PIDE "RESPETO"

Por parte del PSOE, la diputada Ana Manzano ha pedido "respeto" para la RTVA porque, a su juicio, hay que estar "orgullosos de su labor". La socialista ha destacado que la entidad autonómica trabajó con "prudencia" y "profesionalidad" recogiendo desde sus equipos de televisión tanto imágenes de las llamas como declaraciones de los afectados con directos y "ampliación de informaciones". "También la radio estuvo volcada", ha añadido.

Así, ha sostenido que la RTVE " se volcó" en la cobertura del incendio con un "gran despliegue" que se ajustaba, en su opinión, "a lo que esperaban los andaluces", y que contó, además, con un "rigor" a la altura del suceso. "Creemos que la información fue proporcionada y el contenido fue correcto", ha aseverado Manzano".

Por parte de Ciudadanos, el diputado Sergio Romero ha manifestado que se está haciendo una "crítica desmesurada del tema" porque, en su caso, no se sintió "huérfano de cobertura" y en ese momento lo importante era que los profesionales trabajasen más que crear "un espacio de 'reality o Gran Hermano".

Aún así, el diputado de la formación naranja, al igual que otros grupos, ha criticado que Durán no haya hecho "autocrítica" por esa "falta de recursos" que, según él, tiene la RTVA. "No defiendo a ultranza la labor de la RTVA porque no cuenta con los recursos suficientes, aunque me pareca correcto que no haya que hacer un Gran Hermano de cómo se apagan las llamas", ha explicado.