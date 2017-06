Feijóo pide a todas las administraciones cumplir la ley porque "nunca" se puede descartar un fuego como el luso

Etiquetas

Insiste en que hay que vigilar que se respeten las franjas de seguridad de árboles y casas y subraya que "hay alcaldes que lo hacen"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado a que todas las administraciones cumplan la ley en la prevención de incendios (con respecto, por ejemplo, al que se respeten las franjas de seguridad entre los árboles y las casas) ya que, ha advertido, "nunca" se puede descartar que haya un fuego como el de Portugal y, así, las consecuencias no serían tan dramáticas --en el país vecino fallecieron más de 60 personas--.

"Nunca se puede descartar por completo, ante un supuesto de extrema fatalidad, que podamos tener un problema semejante", ha manifestado Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, tras ser preguntado si ve posible que Galicia pueda sufrir un incendio de esta intensidad y si estaría preparada para hacerle frente.

Tras afirmar que un hecho de este tipo "nunca" es completamente descartable y de reiterar la "solidaridad" con Portugal, "un país vecino", ha matizado que, en todo caso, Galicia cuenta con "herramientas logísticas" y un protocolo de actuación, en el que se define, por ejemplo, el corte de las carreteras, que permitiría actuar con agilidad.

A renglón seguido, ha aludido al operativo de lucha contra incendios y ha subrayado que, "desde la semana próxima" en la comunidad habrá "7.000 personas activadas". También ha aludido a la capacidad "excepcional" de los trabajadores de las brigadas a la hora de enfrentarse a decenas de fuegos diarios.

"Tenemos un buen sistema de extinción. ¿Si esto es suficiente? No", ha añadido, a renglón seguido, antes de incidir en que, aunque haya "muchos recursos y medios", es necesario "estar vigilantes" y profundizar en la prevención. No en vano, ha recalcado que el "terrorismo forestal existe" y ha ejemplificado con los fuegos que se inician casi de noche, cuando no pueden actuar ya los medios aéreos.

"CUMPLIR LA LEY"

Así las cosas, ha pedido colaboración ciudadana para denunciar a los incendiarios, pero también la implicación de todas las administraciones, que deben ser "corresponsables" y cumplir con sus obligaciones, a la hora de hacer "cumplir la ley" en cuestiones como mantener la limpieza y vigilar que se respeta la distancia de seguridad entre las plantaciones de árboles y los núcleos de vivienda.

"No pedimos mucho. Cumplir la ley entre todos. (...) Lo que pido a ayuntamientos y diputaciones es que cumplamos la ley entre todos", ha remarcado Feijóo, quien ha subrayado que, si se hace, "no es que no vaya a haber fuegos" sino que estos "no tendrán el final mortal que ocurrió en Portugal".

Feijóo se ha pronunciado de este modo un día después de que los ayuntamientos pidiesen apoyo ante la "imposibilidad" de mantener limpias contra el fuego las franjas de protección de los núcleos rurales.

En este escenario, ha subrayado que "hay alcaldes" que sí cumplen y que "están multando" o que limpian "con medios financiados por la Xunta", lo que evidencia que "se puede hacer". Con estos regidores, se ha mostrado "agradecido", pero ha advertido que el resto también deben "cumplir". Al igual que las diputaciones, limpiando las vías de las que son titulares.

MÁS DE 30 MILLONES EN TRES AÑOS

Por su parte, Medio Rural ha detallado a Europa Press que la Xunta destina 33 millones de euros entre 2016 y 2018 --a razón de 11 millones por ejercicio-- a convenios para colaborar con ayuntamientos en estas tareas.

Al respecto, la Consellería de Medio Rural recuerda que las brigadas municipales, además de formar parte del operativo autonómico para realizar tareas de defensa y extinción del fuego, deberán realizar tareas como rozas o desbroces de forma manual.

En este sentido, remarca que la normativa aprobada por el bipartito en 2007 establece que los primeros responsables de gestionar "debidamente" los terrenos forestales son sus propietarios. Por ello, "en segundo lugar, les corresponde a los ayuntamientos, de modo subsidiario, mantener en condiciones la vegetación en las franjas próximas a los núcleos habitados, repercutiendo el coste de estas labores sobre los propietarios de las parcelas".

"Por lo tanto, los municipios no tienen por qué asumir estos gastos, sino que les corresponde a sus dueños afrontarlos", deja claro este departamento.