Foro exige "contundencia" en la extinción y prevención de fuegos

La diputada de Foro en la Junta General del Principado Carmen Fernández ha exigido este lunes "contundencia tanto en la extinción como en la prevención de incendios".

"También pedimos contundencia a la hora de combatir a los incendiarios para que sobre ellos recaiga todo el peso de la Ley, pero sobre los culpables y responsables reales", señala la parlamentaria de Foro en nota de prensa.

Además, desde Foro no comparten "el criterio de quienes criminalizan al sector ganadero tratando de responsabilizarle como supuesto causante de los incendios que asolan nuestra región". "Criminalizar un sector como el ganadero y proponer la aplicación de penas colectivas a título preventivo es propio de las más rancias dictaduras y de quienes desprecian los más elementales principios del Estado de Derecho", añaden.

Para Foro, "no resulta admisible la criminalización colectiva de todo un sector en el año 2017, máxime cuando la actual oleada de incendios no es ni mucho menos algo inédito, tal como muestra el hecho de que en la propia Junta General se encuentra en pleno proceso de tramitación la Comisión de Investigación de los incendios acaecidos durante el pasado mes de diciembre de 2015".

Carmen Fernández ha manifestado que "parece que se trata de tapar la nefasta gestión de los gobiernos socialistas durante décadas, que está llevando a un abandono generalizado y un auténtico declive del medio rural; esas son las causas verdaderas de los incendios, al existir abundante material combustible en nuestros montes, pésimamente gestionados por una administración dedicada a sobre proteger a ciertas especies de fauna, incluso en contra del propio ser humano".

"Conociendo la red clientelar tejida por los socialistas durante décadas en el Principado y sabiendo quienes perciben las subvenciones y suelen intervenir cuando conviene al gobierno, no resulta difícil intuir que quienes culpabilizan de modo gratuito a todo un sector no hacen sino atraer la sospecha sobre sí mismos", dice la diputada, añadiendo que "la potestad legislativa ejercida por la Junta General al modificar la Ley de Montes y suprimir los acotamientos al pastoreo no está sujeta al control de ningún colectivo, y ejercer la coacción para tratar de que se legisle en uno u otro sentido es un delito, ya que la supresión de los acotamientos ha contado con el apoyo de la mayoría absoluta, concretamente de la totalidad de grupos del arco parlamentario a excepción de Podemos".

Por último, la diputada de Foro se ha referido al alcalde de Allande, José Antonio Mesa: "Que un alcalde socialista y, además, miembro en el órgano del Consejo Rector del fuego, por parte del PSOE, criminalice al sector ganadero, es más reprochable aún, máxime si tenemos en cuenta que en su municipio se queda de brazos cruzados sin tomar medidas para la adecuada prevención de incendios en su concejo. Imputar a los acotamientos al pastoreo los incendios cuando están permitidos en Galicia y Castilla-León, donde también hay incendios, refleja la ignorancia y falta de conocimiento del representante socialista y alcalde".