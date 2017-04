MADRID. LOS HOTELEROS ACLARAN QUE EL INCENDIO DE GRAN VÍA NO TUVO LUGAR EN UN HOTEL "SINO EN UNA VIVIENDA DE ALQUILER DE USO TURÍSTICO"

Etiquetas

- Urge la modificación del actual decreto para regular de manera adecuada la actividad de este "nuevo agente económico". La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) aclaró este miércoles que el incendio que se produjo el pasado lunes en un edificio de la Gran Vía no tuvo lugar en un hotel, "sino en una vivienda de alquiler de uso turístico".La AEHM envió este comunicado "ante la cofusión generada en algunos medios de comunicación, ya que algunos de ellos señalaron, en un principio, que el fuego procedía de un establecimiento hotelero cuando esto no era cierto"."A pesar de que estén registradas en la Comunidad de Madrid, este tipo de viviendas no están sujetas a ninguna legislación anti-incendios al carecer de una normativa que se la exija, como la que existe en el sector hotelero. Además, los viajeros que recurren a esta nueva modalidad de alojamiento no tienen como consumidores los derechos que tendrían de estar alojados en un hotel", indica el comunicado.La patronal viene reclamando, "en defensa de los ciudadanos, del buen funcionamiento de la ciudad y de una competencia leal, la modificación urgente del actual decreto para regular de manera adecuada la actividad de este nuevo agente económico de la región".Añade que, según los últimos informes de Exceltur, la oferta de viviendas de alquiler de uso turístico ha pasado en menos de un año de 10.000 alojamientos contabilizados con 37.000 camas en 2015 a 20.000 con 74.000 camas en 2016, lo que supone un aumento del 100%. Además, la entidad afirma a que más del 50% de la oferta de viviendas de alquiler de uso turístico que hay en Madrid no está registrada.