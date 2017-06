INCENDIOS. WWF PIDE UNA GESTIÓN FORESTAL RESPONSABLE PARA EVITAR INCENDIOS COMO EL DE PORTUGAL

Etiquetas

WWF aseguró hoy que los grandes incendios como el de Portugal deben combatirse con la prevención de una gestión forestal responsable a largo plazo.La organización ecologista señaló en un comunicado que el desastre en el país vecino "no es una casualidad, sino el fruto de una combinación letal formada por el abandono de los montes -especialmente en el caso de plantaciones de especies muy inflamables como pinos o eucaliptos- y los efectos del cambio climático".WWF recuerda que, por mucho que se invierta en medios de extinción, incendios tan grandes y devastadores como el de Portugal sólo podrán evitarse si las administraciones apuestan por la prevención y recuperación del uso de los montes de forma diversa y no en monocultivos.Rui Barreira, experto en gestión forestal de WWF-Portugal, ha asegurado: “Estamos consternados por esta tragedia sin precedentes. Una vez más, repetimos que las buenas prácticas de gestión previenen los incendios y aseguran la vida de las personas. El foco de la lucha contra los incendios forestales debe pasar del combate a la prevención, implantando la gestión forestal responsable a largo plazo. Esto es mucho más eficaz y barato que financiar los gigantescos mecanismos de extinción de incendios de todos los años. Los grandes incendios forestales se previenen, no se combaten”. Lourdes Hernández, responsable de la campaña de incendios de WWF España, ha comentado que “por encima de estas tragedias está la falta de una política forestal seria, que identifique las zonas de alto riesgo de incendio e impulse planes de prevención específicos para estas zonas. Por toda la Península Ibérica hay zonas como Pedrógão Grande, con plantaciones forestales olvidadas, verdaderas bombas de relojería listas para arder. Es urgente promover la puesta en valor del monte y una planificación territorial que acabe con paisajes tan inflamables, apostando por paisajes en mosaico, bosques autóctonos o mixtos y recuperando el uso de los montes”. WWF espera que esta tragedia sirva de "advertencia" para lo que nos depara el futuro si no cambiamos el foco de la lucha contra los incendios". "El cambio climático traerá altas temperaturas y olas de calor más frecuentes e intensas, que favorecerán episodios de incendios catastróficos e imposibles de controlar por los medios de extinción", concluye el comunicado.