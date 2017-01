MADRID. JUZGADOS DE TORREJÓN SE INCENDIAN Y NO FUNCIONAN LAS ALARMAS

Etiquetas

- No hay salida de emergencia y las ventanas tienen rejas, según las asociaciones de jueces. La sede del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid) tuvo que ser desalojada el pasado miércoles a causa de un incendio, cuyas causas se atribuyen a un cortocircuito en el sistema de ventilación. Las alarmas de detección de humo no se activaron y el edificio carece de salida de emergencia, según denuncian varias asociaciones de jueces.La voz de alarma se dio en torno a las 13.00 horas del 11 de enero, cuando se detectó el incendio en esta sede judicial ubicada en el número 18 de la calle Granados, que también alberga el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la localidad. Los trabajadores trataron sin éxito de sofocar las llamas con extintores, por lo que fue precisa la intervención de los bomberos.Éstos obligaron a desalojar los juzgados y lograron acabar con el fuego en torno a las 14.20 horas sin lamentar víctimas. Sin embargo, según los denunciantes, la gravedad del suceso radica en el incumplimiento de las “normas mínimas de seguridad exigibles en un edificio destinado al uso judicial”. Y es que según denuncia un manifiesto firmado por Jueces para la Democracia, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional de la Magistratura, no existe salida de emergencia y todas las ventanas de la sede tienen rejas. “De haberse propagado el fuego con rapidez, todos cuantos estaban allí hubiesen quedado atrapados, y hoy nos estaríamos lamentando de una auténtica tragedia”, advirtieron estas organizaciones.Agregan que esta “calamitosa situación” ha sido denunciada en varias ocasiones ante la Comunidad de Madrid, responsable del estado, mantenimiento y conservación de estos edificios judiciales.Este juzgado no es el único en esta situación en Torrejón de Ardoz, ya que, según las asociaciones de jueces, la sede que alberga el Juzgado de Primera Instancia número 3 también adolece de salida de emergencia, las ventanas tienen rejas e incluso se llegó a producir un incendio en 2014 sin que se activaran los sistemas de alarma.“Exigimos a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid que, de forma inmediata, realicen las labores necesarias para garantizar que el funcionamiento del edificio judicial no suponga un riesgo”, añaden.Asimismo, las organizaciones judiciales han pedido una reunión urgente con la presidenta regional, Cristina Cifuentes, con el fin de hacerle llegar personalmente los problemas “que día a día afrontamos debido a la escasez de medios” en los juzgados.