MADRID. DENUNCIAN LA ELIMINACIÓN DEL RETÉN DE INCENDIOS EN PELAYOS DE LA PRESA

Las asociaciones Globalízate y ARBA denunciaron este jueves que la Comunidad de Madrid ha eliminado “de forma irresponsable” el retén de incendios situado en la localidad de Pelayos de la Presa.Ambas entidades señalaron en un comunicado que si se produce un fuego en el entorno del embalse de San Juan, que suele contar con una gran afluencia de público, o en los montes cercanos a Pelayos de la Presa habría que esperar entre 15 y 30 minutos hasta que lleguen los retenes más cercanos, situados en San Martín de Valdeiglesias y Navas del Rey, lo que consideran “decisivo si se quiere detener el incendio cuando éste aún no ha adquirido grandes dimensiones”.Globalízate y ARBA indicaron que la decisión de la Comunidad de Madrid “olvida la secuencia de incendios” que Pelayos de la Presa sufrió el verano pasado, “presuntamente de la mano de un pirómano que los provocó dentro del área urbana”, lo que generó “gran alarma social”. Las asociaciones calificaron de “insostenibles” los criterios estadísticos y de efectividad considerados por el director general de Protección Ciudadana, Carlos Novillo, para eliminar ese puesto en Pelayos de la Presa.“En verano, el embalse de San Juan es ampliamente visitado y el municipio de Pelayos de la Presa duplica su población. Con esta temeraria decisión, se está poniendo en peligro no sólo el medio ambiente de la zona, sino a las miles de personas que visitan esta Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)”, apostillaron.Globalízate y ARBA añadieron que esta decisión supone “un interés mínimo” del Gobierno regional por el medio ambiente de la ZEPA, además de “caer en el reiterado error de ahorrar en prevención, cuando la experiencia demuestra los enormes costes de las soluciones a posteriori, eso sin mencionar los riesgos que conlleva para la población, sus bienes y el medio ambiente”.Por ello, exigieron “una rectificación inmediata” al Ejecutivo madrileño antes de que haya que “lamentar no haber puesto todos los recursos necesarios para evitar incendios tan graves como los acontecidos recientemente en el Parque Natural de Doñana, Riotinto en Huelva o la Sierra Calderona en Valencia”.