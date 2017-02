Moragues afirma que se tendrán que analizar los protocolos de seguridad tras el incendio en una nave de Paterna

Etiquetas

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha afirmado que se tendrán que analizar los protocolos de seguridad existentes tras el incendio registrado este miércoles en una nave ubicada en el Polígono de Fuente del Jarro de Paterna (Valencia).

Moragues se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con la Plataforma Motera para la Seguridad Vial al ser preguntado por las novedades en torno al incendio y por si considera que los protocolos de seguridad funcionaron correctamente.

Al respecto, el delegado ha señalado que cuando surge una emergencia "hay que ver qué ha sucedido, cómo se ha actuado y ver qué dictan los protocolos". Así, estima que ahora "se tendrá que analizar si se puede realizar algún tipo de mejora en los propios protocolos establecidos".

Por parte de las administraciones públicas implicadas, ha agregado, están trabajando con unidades de Protección Civil para analizar las causas y evitar que estos siniestros vuelvan a repetirse.

Al respecto, ha recordado que la empresa en la que se produjo el incendio ha manifestado que el plan de emergencias lo tenía en regla, que había ampliado la empresa hacía poco tiempo y que disponía de todos los protocolos y conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales. También avanzó que haría una investigación para saber los motivos de la explosión.

Moragues ha afirmado así mismo, en relación con la posible contaminación, que la explosión derivada de la acetona no produce ninguna nube tóxica y que actualmente se están quemando plásticos, envases y embalajes. "Los bomberos establecieron que estos plásticos se tenían que acabar quemando y que no tenía sentido intentar extinguir el fuego porque no iba a ser efectivo", ha apostillado.

"A las pocas horas de la explosión se estableció que el incendio estaba perimetrado y estabilizado, y en las próximas horas se declarará extinguido, una vez se acabe de quemar todo el plástico", ha apostillado.