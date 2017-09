El PP pide el cese de Bravo por la "caótica gestión" del incendio de la Ciudad de la Justicia de València

Etiquetas

La portavoz de Justicia del grupo popular en las Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha pedido el cese de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por la "caótica gestión" producida en el incendio de la Ciudad de la Justicia de València.

Ferrer San-Segundo ha señalado que "se espera que, como responsable de Justicia, tome decisiones certeras, que dé información y ofrezca soluciones, pero la consellera de Justicia no ha hecho nada de esto". "No ha explicado las razones de lo que ha pasado ni de las decisiones erróneas que ha tomado como el anuncio de apertura sin estar listo o la falta de medios iniciales para limpiarlo", ha apostillado.

"Ni la peor de las hipótesis podría imaginar una sucesión de errores tan grave y tan grande como la que se ha producido en este caso", ha indicado. "Todo lleva la marca Bravo que es sinónimo de lentitud, indecisión e ineptitud. Solo sabe echar la culpa a los demás, obsesionada con el 'yo no he sido'. Su autocrítica es cero, nunca nada tiene que ver con ella pese a que es la responsable de Justicia desde hace dos años. Hay negligencia, opacidad y gestión caótica", ha lamentado.

La portavoz 'popular' ha recordado que "este es el segundo incendio en dos meses sin que se adoptara ninguna medida entre ambos". "La negligencia se traslada al mantenimiento", opina.

Ferrer San-Segundo ha desvelado que el director de gestión y el ingeniero de la Ciudad de la Justicia fueron trasladados al complejo administrativo 9 de Octubre. "Estos no se dedican a esto, si no a temas mayores como la nueva oficina judicial. Se ha puesto en peligro a 12.000-13.000 usuarios diarios. Lo mismo ocurre con la Ciudad de la Justicia de Castellón".

Además, "esta negligencia se traslada al funcionamiento de las alertas". "Antes se comprobaba el funcionamiento de las alarmas todas las semanas y ahora no porque ya no están allí las personas encargadas del funcionamiento. No es cierto que las alarmas funcionaran como dice ahora Bravo porque, si no, se hubieran escuchado", ha señalado.

"DEPURAR RESPONSABILIDADES"

Ferrer San-Segundo ha indicado que hay que depurar responsabilidades políticas "porque siguen cerrados uno de cada tres juzgados con las consecuencias que conlleva". "Hay falta de información y, mientras, Bravo hace anuncios que solo son marketing. Cuando quiere retrasar algo, la consellera trata de desviar la atención organizando planes de choque y auditorias que luego no existen".

Asimismo, ha calificado de "intolerable" que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aún no haya visitado la Ciudad de la Justicia. "La Justicia merece un respeto y una consideración. El abandono del Botànic a la Justicia es preocupante", ha advertido.